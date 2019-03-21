Евросоюз одобрил отсрочку по BrexitГазета.Ru 18:43

с чего всё началось

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Футбол Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020 Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.

Футбол Как выглядит раздевалка сборной России после поражения от Бельгии Сборная России в своём официальном аккаунте в Twitter опубликовала фотографию из раздевалки команды после гостевого матча против Бельгии.

Экономика Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.

Происшествия Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство» В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.

Общество Сбой произошел в работе Instagram Российские пользователи пока сбои не фиксировали. 13 марта массовый сбой произошел в работе Instagram, Facebook и мессенджере WhatsApp.

Армия и оружие CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.

Авто Volkswagen подтвердил «смерть» легендарного Beetle Глава маркетингового отделка компании Volkswagen сообщил о том, что легендарная модель Beetle (Жук), окончательно «умрет».

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Общество Молодых учителей в Сахалинскую область привлекают деньгами и квартирами В ведомстве сказали, что молодых специалистов на остров привлекают деньгами и квартирами, и эта система действует.

Происшествия Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы Американская корпорация Boeing решила на всех своих самолетах 737 MAX в обязательном порядке устанавливать сигнализацию неисправности датчиков системы MCAS («Увеличение характеристик системы маневрирования»).

Хоккей Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину» Форвард гостей Никита Кучеров отметился голевой передачей. На счету россиянина стало 120 (37+83) очков в регулярном чемпионате.

Авто Началось производство пикапа Jeep Gladiator Дорожный просвет пикапа Jeep Gladiator превышает 28 см, при этом автомобиль способен преодолеть брод глубиной до 76 см. Целевая аудитория Gladiator — любители активного отдыха.

Происшествия В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку Утечка дизельного топлива в реку произошла на заправке АО "ННК-Приморнефтепродукт" в Яковлевском районе Приморского края, специалисты собирают нефтепродукты, сообщает администрация района в пятницу.

Общество Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.

Политика Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.

Происшествия Селянин в Хабаровском крае застрелил тигра, задравшего его корову В Хабаровском крае сельский житель вынужден был застрелить тигра, защищая свою жизнь.

Общество МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве В Москве 22 марта ожидаются мокрый снег, дождь и усиление ветра. МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.