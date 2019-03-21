Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по BrexitГазета.Ru 18:43
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
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с чего всё началось
«Евросоюз рассматривает вопрос о том, чтобы убедить Британию отложить Brexit на девять месяцев, если британский парламент на следующей неделе не согласится с предложением Терезы Мэй», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.Полит.ру16:07
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Футбол
Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020
Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 17:38
Футбол
Как выглядит раздевалка сборной России после поражения от Бельгии
Сборная России в своём официальном аккаунте в Twitter опубликовала фотографию из раздевалки команды после гостевого матча против Бельгии.
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Общество
РФ и Китай соединили две части моста через Амур
Обновлено в 03:09
Экономика
Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников
Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
Обновлено в 21:31
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Российские пользователи пока сбои не фиксировали. 13 марта массовый сбой произошел в работе Instagram, Facebook и мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 23:32
Армия и оружие
CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон
Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
Обновлено в 19:32
Авто
Volkswagen подтвердил «смерть» легендарного Beetle
Глава маркетингового отделка компании Volkswagen сообщил о том, что легендарная модель Beetle (Жук), окончательно «умрет».
Обновлено в 13:10
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Жертвами крушения парома в Ираке стали 85 человек
Жертвами крушения парома в Ираке стали 85 человек.
Обновлено в 12:36
Общество
Молодых учителей в Сахалинскую область привлекают деньгами и квартирами
В ведомстве сказали, что молодых специалистов на остров привлекают деньгами и квартирами, и эта система действует.
Обновлено в 22:36
Происшествия
Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы
Американская корпорация Boeing решила на всех своих самолетах 737 MAX в обязательном порядке устанавливать сигнализацию неисправности датчиков системы MCAS («Увеличение характеристик системы маневрирования»).
Обновлено в 21:35
Кино
Режиссер «Т-34» снимет фильм о шахматах
Обновлено в 04:58
Спорт
Степанова и Букин выступят в ритм-танце на ЧМ предпоследними
Обновлено в 05:00
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»
Форвард гостей Никита Кучеров отметился голевой передачей. На счету россиянина стало 120 (37+83) очков в регулярном чемпионате.
Обновлено в 21:59
Авто
Началось производство пикапа Jeep Gladiator
Дорожный просвет пикапа Jeep Gladiator превышает 28 см, при этом автомобиль способен преодолеть брод глубиной до 76 см. Целевая аудитория Gladiator — любители активного отдыха.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку
Утечка дизельного топлива в реку произошла на заправке АО "ННК-Приморнефтепродукт" в Яковлевском районе Приморского края, специалисты собирают нефтепродукты, сообщает администрация района в пятницу.
Обновлено в 22:55
Общество
Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года
В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:16
Политика
Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России
Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
Обновлено в 21:40
Происшествия
Селянин в Хабаровском крае застрелил тигра, задравшего его корову
В Хабаровском крае сельский житель вынужден был застрелить тигра, защищая свою жизнь.
Обновлено в 21:58
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве
В Москве 22 марта ожидаются мокрый снег, дождь и усиление ветра. МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой.
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес
Стену памяти Децла предлагают открыть на московском Арбате
Со дня смерти рэпера Децла прошло 40 дней.
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Кино
Вышел новый трейлер фильма «Джон Уик 3»
Обновлено в 19:21
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено в 08:16
Авто
В России возобновляются продажи Ravon
В СМИ появилась информация о том, что поставки машин должны возобновиться, но перспективы продаж довольно туманны.
Обновлено в 19:10