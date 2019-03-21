Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по BrexitГазета.Ru 18:43

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Евросоюз рассматривает вопрос о том, чтобы убедить Британию отложить Brexit на девять месяцев, если британский парламент на следующей неделе не согласится с предложением Терезы Мэй», — сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источник.
Полит.ру16:07

Подробнее о событии

ЕС договорился о единогласном ответе Лондону по Brexit

Вести.Ru20:03

ЕС одобрил отсрочку по Brexit

РИА Новости20:59

Туск заявил, что Великобритания приняла сценарии ЕС по отсрочке брексита

RT на русском19:45

Евросоюз дал Лондону отсрочку по Brexit до 22 мая - при одном условии. Обобщение

Интерфакс21:00

Принято решение об отсрочке Brexit

НТВ19:24

Тереза Мэй отреагировала на решение Евросоюза отсрочить Brexit

РБК20:56

Премьер Финляндии считает, что британский парламент не одобрит соглашение о Brexit

ТАСС19:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Футбол

Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020

Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 17:38
Футбол

Как выглядит раздевалка сборной России после поражения от Бельгии

Сборная России в своём официальном аккаунте в Twitter опубликовала фотографию из раздевалки команды после гостевого матча против Бельгии.
Обновлено в 19:26
Общество

РФ и Китай соединили две части моста через Амур

Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей

Обновлено в 06:17
Экономика

Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников

Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
Обновлено в 21:31
Происшествия

МЧС вступилось за двух арестованных по делу «Зимней вишни» пожарных

Обновлено в 07:32
Происшествия

Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Российские пользователи пока сбои не фиксировали. 13 марта массовый сбой произошел в работе Instagram, Facebook и мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 23:32
Армия и оружие

CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон

Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
Обновлено в 19:32
Авто

Volkswagen подтвердил «смерть» легендарного Beetle

Глава маркетингового отделка компании Volkswagen сообщил о том, что легендарная модель Beetle (Жук), окончательно «умрет».
Обновлено в 13:10
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Жертвами крушения парома в Ираке стали 85 человек

Жертвами крушения парома в Ираке стали 85 человек.
Обновлено в 12:36
Общество

Молодых учителей в Сахалинскую область привлекают деньгами и квартирами

В ведомстве сказали, что молодых специалистов на остров привлекают деньгами и квартирами, и эта система действует.
Обновлено в 22:36
Происшествия

Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы

Американская корпорация Boeing решила на всех своих самолетах 737 MAX в обязательном порядке устанавливать сигнализацию неисправности датчиков системы MCAS («Увеличение характеристик системы маневрирования»).
Обновлено в 21:35
Кино

Режиссер «Т-34» снимет фильм о шахматах

Обновлено в 04:58
Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров РФ с наибольшими доходами

Обновлено в 03:43
Музыка

Димаш Кудайбергенов впервые выступит с сольным концертом в Москве

Обновлено в 23:30
Спорт

Степанова и Букин выступят в ритм-танце на ЧМ предпоследними

Обновлено в 05:00
Хоккей

Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»

Форвард гостей Никита Кучеров отметился голевой передачей. На счету россиянина стало 120 (37+83) очков в регулярном чемпионате.
Обновлено в 21:59
Авто

Началось производство пикапа Jeep Gladiator

Дорожный просвет пикапа Jeep Gladiator превышает 28 см, при этом автомобиль способен преодолеть брод глубиной до 76 см. Целевая аудитория Gladiator — любители активного отдыха.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае

Обновлено в 22:58
Происшествия

В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку

Утечка дизельного топлива в реку произошла на заправке АО "ННК-Приморнефтепродукт" в Яковлевском районе Приморского края, специалисты собирают нефтепродукты, сообщает администрация района в пятницу.
Обновлено в 22:55
Общество

Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года

В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:16
Политика

Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России

Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
Обновлено в 21:40
Происшествия

Селянин в Хабаровском крае застрелил тигра, задравшего его корову

В Хабаровском крае сельский житель вынужден был застрелить тигра, защищая свою жизнь.
Обновлено в 21:58
Общество

МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве

В Москве 22 марта ожидаются мокрый снег, дождь и усиление ветра. МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой.
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес

Стену памяти Децла предлагают открыть на московском Арбате

Со дня смерти рэпера Децла прошло 40 дней.
Обновлено в 08:07
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Джон Уик 3»

Обновлено в 19:21
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено в 08:16
Авто

В России возобновляются продажи Ravon

В СМИ появилась информация о том, что поставки машин должны возобновиться, но перспективы продаж довольно туманны.
Обновлено в 19:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Выход Великобритании из Европейского союза
Процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС - главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное