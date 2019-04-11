Политика
Евросоюз одобрил отсрочку «Брексита»Коммерсантъ вчера в 18:56
Господин Туск теперь намеревается встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Ожидалось, что ЕС предложит продлить «Брексит» по крайней мере до 31 декабря. На встрече в Люксембурге министры почти всех 27 стран Евросоюза выразили готовность поддержать идею длительной отсрочки.
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Это продление гибко настолько, насколько я рассчитывал, но немного короче, чем я надеялся, но этого все еще достаточно, чтобы найти наилучшее решение. Пожалуйста, не растрачивайте это время.
— Дональд Туск, польский политикРИА Новости вчера в 23:04
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