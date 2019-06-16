Политика
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против МадуроКоммерсантъ 21:29
Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц. Причиной этому послужило притеснение политических оппонентов режима, сообщает AP со ссылкой на пять источников.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:51, Вашингтон
Общество
Выпускной банкет обойдётся петербургскому школьнику в 1773 рубля
На выпускной банкет обычный петербургский школьник потратит в этом году 1773 рубля, подсчитали аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор».
Обновлено в 22:37
Общество
В Дамаске открылся музей сирийской медицины и науки
Обновлено в 22:08
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Единоборства
Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS
Обновлено в 17:21
Происшествия
Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова
Срок задержания 15-летнего юноши, подозреваемого в убийстве матери, продлили на 72 часа, сообщает ТАСС в субботу, 15 июня.
Обновлено в 12:41
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Происшествия
МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело об убийстве в поселке Чемодановка Пензенской области передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Происшествия
В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками
В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
Обновлено в 17:23
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл придется одевать своего сына в одежду родственников
Принцесса Шарлотта ходила в шортах старшего брата Джорджа, поэтому Арчи традиция стороной не обойдет.
Обновлено в 10:45
Политика
Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр
Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено в 16:28
Экономика
Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы
Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено в 20:23
Политика
Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено в 22:20
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено в 18:49
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
Обновлено в 22:26
Общество
«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках
В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено в 11:24
Общество
Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено в 20:04
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Технологии
Блокчейн против мусора: как современные технологии спасают планету от экологической катастрофы
RTVI рассказывает, как с помощью современных технологий удалось избавить Филиппины от тонн мусора.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Стало известно, когда состоится свадьба Дженнифер Лопес
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, когда состоится ее свадьба со спортсменом Алексом Родригесом.
Обновлено в 22:31
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Здоровье
Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном
В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено в 17:42
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 03:41
Футбол
Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки
Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено в 21:48
Наука
В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита
Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено вчера в 07:23
ЖКХ
В ходе субботних объездов Тамбова необходимо выработать системный алгоритм реагирования на проблемы
В рамках объезда было запланировано оценить ход работ по 11 адресам.
Обновлено в 12:30