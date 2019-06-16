Политика

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против МадуроКоммерсантъ 21:29

Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц. Причиной этому послужило притеснение политических оппонентов режима, сообщает AP со ссылкой на пять источников.
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