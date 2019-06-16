Политика
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против МадуроКоммерсантъ 21:29
Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц. Причиной этому послужило притеснение политических оппонентов режима, сообщает AP со ссылкой на пять источников.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:19, Вашингтон
Политика
Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламент
Речь идёт о таких решениях, как роспуск парламента Молдавии, проведение досрочных выборов, признание незаконным назначения спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду.
Обновлено в 07:57
Политика
Лидер Демпартии Молдавии Плахотнюк бежал из страны
Обновлено в 01:58
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
В аварии под Воронежем погибли восемь человек
В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Общество
Председателем корсаковского общественного совета избрали Людмилу Иванову
Обновленный общественный совет при администрации округа собрался в Корсакове на первое заседание.
Обновлено в 18:28
Политика
Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на Россию
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Обновлено в 21:39
Кино
Сериал «Ангел-хранитель» на Первом канале: актеры, анонсы серий и трейлер
Историческое полотно охватит 130 лет действия, 10 эпох и 5 поколений семейств Ангеловых и Кондратьевых. Кадр из сериала «Ангел-хранитель»
Обновлено в 14:41
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.
Обновлено в 15:51
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено в 19:18
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Общество
Пакистанский министр «превратился» в котика во время пресс-конференции
Во время трансляции пресс-конференции правительства в Facebook лица политиков закрыл фильтр с кошачьими мордочками.
Обновлено в 20:20
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Культура
«Ёрдынские игры» прошли на берегу Байкала в седьмой раз
Власти Иркутской области возродили традицию игр в 2000 году. В настоящее время они проходят раз в два года.
Обновлено в 20:17
Общество
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Обновлено в 17:57
Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу заверил родных погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка вблизи Пензы, что поможет погасить их кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.
Обновлено в 14:37
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Политика
Следующий саммит СВМДА пройдет в 2022 году
Следующий, шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2022 году.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
Утка с утятами переходила дорогу, автомобиль Mazda затормозил, чтобы не убить птиц.
Обновлено в 13:49
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено в 17:48
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Британия решила направить спецназ в Персидский залив
Обновлено в 18:34
Космос
Назван срок гибели современной человеческой цивилизации
По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.
Обновлено 13 июня в 10:12
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено 13 июня в 11:08