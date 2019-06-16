Политика

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против МадуроКоммерсантъ вчера в 21:29

Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц. Причиной этому послужило притеснение политических оппонентов режима, сообщает AP со ссылкой на пять источников.
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Страны Европы готовят санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения

Эхо Москвывчера в 23:30

Европейские страны рассмотрят введение санкций против Мадуро

Интерфаксвчера в 22:40

AP: в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Мадуро

ТАССвчера в 20:05

AP сообщило о возможных европейских санкциях против Мадуро

РБКвчера в 21:08

AP: страны ЕС рассматривают возможность введения санкций против Мадуро

RT на русскомвчера в 20:25

В ЕС задумались о новых санкциях против Мадуро

Газета.Ruвчера в 20:24

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро

Коммерсантъвчера в 21:29
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Происшествия

СКР: все участники массовой драки под Пензой установлены

Уголовное дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ Все участники конфликта в селе Чемодановка Пензенской области, где погиб один из участников массовой драки, установлены.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло

Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
Религия

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 05:00
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32
Общество

В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику

Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать вкусную клубнику.
Обновлено в 04:24
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Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере

Обновлено в 03:20
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Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

Обновлено в 03:24
Происшествия

У поезда «Брянск-Москва» на ходу отцепился вагон

В Брянской области было задержано на несколько часов отправление поезда на Москву из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава.
Обновлено в 04:24
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Обновлено в 03:20
Технологии

Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети

Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

МАК опубликовал отчёт об авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено 14 июня в 07:54
Политика

Мэр Риги выступил против сноса памятника воинам-освободителям

Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах, ведется расследование, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Наука

Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными

Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Баскетбол

«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса

Обновлено вчера в 19:18
Политика

Принц Саудовской Аравии обвинил Иран в нападениях на танкеры

Обновлено в 00:38
Культура

Бывший директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Обновлено в 02:12
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено 14 июня в 06:42
Общество

СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках

Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Футбол

«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Шахтера» Данченко

Обновлено вчера в 10:33
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