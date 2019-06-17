Политика

Евросоюз обеспокоен вызовами безопасности в Черном мореПолитическая Экспертиза 08:40

Представители Европейского союза заявили об обеспокоенности вызовами безопасности в акватории Черного моря. Главы министерств иностранных дел стран, входящих в Североатлантический альянс, отметили возрастающую роль региона, пишет Федеральное агентство новостей.
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