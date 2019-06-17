Политика
Евросоюз обеспокоен вызовами безопасности в Черном мореПолитическая Экспертиза 08:40
Представители Европейского союза заявили об обеспокоенности вызовами безопасности в акватории Черного моря. Главы министерств иностранных дел стран, входящих в Североатлантический альянс, отметили возрастающую роль региона, пишет Федеральное агентство новостей.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
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В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
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Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке
Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
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Армия и оружие
В МИД России назвали преступлением удар боевиков в Сирии по госпиталю
Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.
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Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»
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Россиянка 23 года жила с забытыми хирургом зажимами в животе
Снимок показал хирургические зажимы в животе женщины, которые оставались там со дня проведения ей кесарева сечения в 1996 году.
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О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
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Политика
Демонстранты в Гонконге вновь вышли на улицы города
Обновлено вчера в 09:52
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Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
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Происшествия
На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию
Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов.
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Зеленский заявил, что не готов к диалогу с Донецком и Луганском
После переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
Обновлено в 13:19
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Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи
Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено в 02:36
Экономика
У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте
В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
ЖКХ
Летом в Бибирево на северо-востоке Москвы появится «Парк света»
Летом в Бибирево на северо-востоке Москвы появится "Парк света", говорится в пресс-релизе мэрии города.
Обновлено в 12:11
Происшествия
На челябинского полицейского завели дело о домогательствах
На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Происшествия
Изуродовавшему 19 человек косметологу вынесли приговор
Обновлено в 11:20
Экономика
Строительство моста на Сахалин потребует 433,3 млрд рублей
Обновлено в 11:15
Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Ижевске полицейский получил семь лет за подброс наркотиков
Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Футбол
Юнгберг стал ассистентом Эмери в «Арсенале»
Тренер молодёжной команды «Арсенала» Фредрик Юнгберг переведён в первую команду и стал ассистентом главного тренера Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.
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Игры
CD Projekt RED выпустила еще два постера Cyberpunk 2077
Обновлено в 11:17
Экономика
Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности
Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в стране к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».
Обновлено в 11:53
Политика
Зеленский: суд затягивает решение о роспуске Рады
Конституционный суд Украины откладывает вынесение решения по поводу конституционности указа президента страны о роспуске Верховной рады, соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщает RT.
Обновлено в 10:04
Политика
Опубликован проект приказа об изоляции Рунета в случае угрозы
На сайте правительства появился проект ведомственного приказа Роскомнадзора, который вводит порядок действий в российском сегменте интернете в случае возникновения угроз.
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В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
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Культура
В Пушкинском музее покажут работы Моне и Пикассо из коллекции Щукина
В Белом зале, где в 1948 году делили коллекцию между двумя музеями - Пушкинским и Эрмитажем- огромное полотно Матисса.
Обновлено в 09:31
Политика
Умер бывший первый замглавы КГБ СССР Филипп Бобков
Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, многолетний глава 5-го политического управления КГБ генерал армии Филипп Бобков умер в Москве на 94-м году жизни.
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