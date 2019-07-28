Политика
Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в МосквеВедомости 07:54
«Задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и обысков у оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, еще раз подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений», – заявила внешнеполитическая служба ЕС.
Читать в источнике
Оценить544
с чего всё началось
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Майя Косьянчич заявила, что массовые задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы подрывают права граждан на свободу слова.Коммерсантъвчера в 20:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Автоспорт
Квят финишировал третьим на Гран-при «Формулы-1» в Германии
Обновлено в 11:09
Религия
Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси
Обновлено в 03:17
Культура
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП
На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.
Обновлено в 08:14
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Футбол
Все билеты на матч ЦСКА и «Локомотива» проданы
Все билеты на матч третьего тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и ЦСКА проданы.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Сотрудники «Холдоми» пожаловались на травлю после пожара в лагере
Администрация горнолыжного комплекса «Холдоми» заявила о травле сотрудников после пожара в палаточном лагере, при котором погибли четыре ребенка.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Корветы проекта «Стерегущий» получат «трехглазые» радары
Отмечается то, что вместо вращающегося антенного блока, корвета проекта «Стерегущий» будут оснащены тремя стационарными приемо-передающими устройствами.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Общество
Холодный фронт не успеет испортить погоду в Петербурге в День ВМФ
Волна холода, которая идет на Северо-Запад и в Центральную Россию, судя по всему, не успеет испортить погоду в Санкт-Петербурге, где 28 июля в 11:00 мск начнется Главный военно-морской парад.
Обновлено в 02:53
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Команда Зеленского разрабатывает план возвращения Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского думает над разработкой нового плана по возвращению Крымского полуострова в состав страну, пишет ФАН.
Обновлено в 01:52
Политика
Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX
Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Игры
Sony представила трейлер игры по сериалу «Доктор Кто»
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Культура
В Армении умер живописец Грайр Григорян
В Армении умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян. Об этом 27 июля сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 18:15
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Футбол
Семак назвал матч с «Оренбургом» «нервной игрой»
Как стало известно в воскресенье, 28 июля, наставник петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак назвал матч с «Оренбургом» «нервной игрой».
Обновлено в 10:27
Политика
В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:43
Общество
Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье
Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков в регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:59