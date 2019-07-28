Политика
Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в МосквеВедомости 07:54
«Задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и обысков у оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, еще раз подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений», – заявила внешнеполитическая служба ЕС.
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с чего всё началось
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Майя Косьянчич заявила, что массовые задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы подрывают права граждан на свободу слова.Коммерсантъвчера в 20:28
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