с чего всё началось

«Задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и обысков у оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, еще раз подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений», – заявила внешнеполитическая служба ЕС.

Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

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