Политика
Евросоюз намерен подтвердить продление санкций против России 20 июняДума ТВ 11:39
Экономические санкции против России будут продлены. Такое решение лидеры стран — членов Европейского союза намерены принять в четверг, 20 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, подготовленный к саммиту глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе
Пьяный командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с боевых позиций, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 19:03
Армия и оружие
Катер Росгвардии для охраны Крымского моста спустили на воду
Новый противодиверсионный катер проекта «Грачонок», построенный для войск национальной гвардии РФ, был спущен сегодня на воду.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Британца сняли с самолета из-за аллергии на орехи
25-летний Джош Сильвер предупредил бортпроводника об аллергии на орехи перед вылетом.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы более 9 тысяч человек
Из-за лесных пожаров в провинции Альберта в Канаде свои дома покинули более 9 тыс. человек, передает Global News.
Обновлено в 18:31
Политика
Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Футбол
«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара
"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Происшествия
Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»
Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Fox: в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами
Не менее 19 вагонов товарного состава, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в среду около населенного пункта Уэллс (штат Невада).
Обновлено в 16:38
Футбол
Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге Европы
Первую игру туляки проведут дома, вторую – на выезде. Напомним, тульский «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.
Обновлено в 09:37
Кино
Комедия «Загадочное убийство» установила рекорд на Netflix
14 июня на Netflix стала доступна комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев прервал молчание в годовщину смерти Жанны Фриске
Артистка скончалась от рака в 2015 году. Однако спустя четыре года он прервал молчание.
Обновлено в 18:00
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Политика
Валерий Соловей уволился из МГИМО «по политическим причинам»
Причиной ухода указано то, что руководство университета "больше не хочет иметь дела со мной", к чему Соловей отнесся "с пониманием", и просит далее не связывать его с институтом.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Телеведущий Андрей Малахов показал видео беседы с продюсером Бари Алибасовым в его квартире после выписки.
Обновлено в 10:55
Экономика
Трафик уходит в небо: мобильный интернет в России бьет рекорды
Мобильный интернет-трафик в России рекордно растет.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Футбол
Слуцкий: на сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что на данный момент он не планирует возвращаться в чемпионат России.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06