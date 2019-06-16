Евросоюз может ввести санкции против МадуроТК Звезда 04:03

Европейские страны не исключают возможность ввода санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых официальных лиц. Потенциальное решение могло быть вызвано притеснением политических оппонентов режима, пишет The New York Times.

Евросоюз может ввести санкции против Мадуро

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