Политика
Евросоюз может ввести санкции против МадуроТК Звезда 04:03
Европейские страны не исключают возможность ввода санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых официальных лиц. Потенциальное решение могло быть вызвано притеснением политических оппонентов режима, пишет The New York Times.
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Страны Европы готовят санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения
Эхо Москвывчера в 23:30
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В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
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Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
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Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
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Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
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Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
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Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Американские СМИ обратили внимание на РПК-16
РПК-16 в свою очередь сконструирован на основе автомата Калашникова, что дает уверенность в его простоте и надежности.
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Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Балерина Анастасия Волочкова объяснила свое пристрастие к алкоголю.
Обновлено в 03:50
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Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено 14 июня в 21:43
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Экс-глава МИД Австрии рассказала, как приглашала Путина на свадьбу
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, как приглашала Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Общество
В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары
По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
В Идлибе обстреляли наблюдательный пункт турецких военных
За несколько дней турецкий наблюдательный пункт несколько раз подвергался минометным обстрелам В Минобороны Турции сообщили, что один из наблюдательных пунктов в Идлибе подвергся минометному обстрелу, передает ТАСС.
Обновлено в 05:40
Политика
Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Спорт
Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей
В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 03:55
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Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Политика
Крымчане анонимно расскажут о целя поездок на Украину
Власти Украины планируют анонимное анкетирование жителей Крыма на тему целей их поездок в страну, сообщает "Униан".
Обновлено в 05:28
Кино
В Италии умер режиссер «Укрощения строптивой» Франко Дзеффирелли
В Риме на 97-м году жизни умер режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли.
Обновлено вчера в 07:58
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу).
Обновлено вчера в 22:47
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере
«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Общество
Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска
Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.
Обновлено вчера в 12:22