Политика

Евросоюз может ввести санкции против МадуроТК Звезда 04:03

Европейские страны не исключают возможность ввода санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых официальных лиц. Потенциальное решение могло быть вызвано притеснением политических оппонентов режима, пишет The New York Times.
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Страны Европы готовят санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения

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Европейские страны рассмотрят введение санкций против Мадуро

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В ЕС задумались о новых санкциях против Мадуро

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Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро

Коммерсантъвчера в 21:29
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Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
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Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
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Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено 14 июня в 04:08
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Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой

Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
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Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
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Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
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Армия и оружие

Американские СМИ обратили внимание на РПК-16

РПК-16 в свою очередь сконструирован на основе автомата Калашникова, что дает уверенность в его простоте и надежности.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Балерина Анастасия Волочкова объяснила свое пристрастие к алкоголю.
Обновлено в 03:50
Технологии

Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов

Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено 14 июня в 21:43
Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

Обновлено в 02:13
Политика

Экс-глава МИД Австрии рассказала, как приглашала Путина на свадьбу

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, как приглашала Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 22:43
Общество

В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары

По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

В Идлибе обстреляли наблюдательный пункт турецких военных

За несколько дней турецкий наблюдательный пункт несколько раз подвергался минометным обстрелам В Минобороны Турции сообщили, что один из наблюдательных пунктов в Идлибе подвергся минометному обстрелу, передает ТАСС.
Обновлено в 05:40
Политика

Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Спорт

Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей

В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 03:55
Культура

Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин

Обновлено в 04:55
Политика

Крымчане анонимно расскажут о целя поездок на Украину

Власти Украины планируют анонимное анкетирование жителей Крыма на тему целей их поездок в страну, сообщает "Униан".
Обновлено в 05:28
Кино

В Италии умер режиссер «Укрощения строптивой» Франко Дзеффирелли

В Риме на 97-м году жизни умер режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли.
Обновлено вчера в 07:58
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу).
Обновлено вчера в 22:47
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере

«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.
Обновлено вчера в 12:22
Гаджеты

Компактная фотокамера Canon PowerShot G5 X Mark II выйдет в течение месяца

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