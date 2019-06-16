Политика
AP: в ЕС обсуждают возможность введения санкций против МадуроТАСС вчера в 20:05
Ряд стран ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также примерно десятка официальных лиц в республике. Об этом сообщило в субботу американское агентство Associated Press.
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Страны Европы готовят санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения
Эхо Москвывчера в 23:30
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В Петербурге банкет на выпускной обойдется в 53,2 тыс. рублей, то есть дешевле, чем в Москве, но дороже, чем в среднем по стране.
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В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
Обновлено вчера в 14:06
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Супругу Нетаньяху оштрафовали на $15 тыс. за заказ еды за госсчет
Супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху признали виновной в ненадлежащем использовании госсредств и обязали выплатить штраф в размере 55 тыс. шекелей ($15,2 тыс.) за незаконное пользование услугами общественного питания, пишет The Times of Israel.
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Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
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После девяти часов гонки по-прежнему лидирует экипаж «Тойоты», пилотируемый Майком Конвеем, Камуи Кобаяси и Хосе-Марией Лопесом.
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Спорт
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Российский биатлонист Артемий Хасанкаев, входивший в состав юношеской сборной России, погиб на сборах в Крыму, передает "Советский спорт".
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Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
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Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал в твиттере ролик томских энтузиастов, которые запустили фигурку Дмитрия Рогозина в ближний космос.
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Известная телеведущая Командная рассказала, что якобы она и Евгений Савин должны были вести турнир по киберфутболу с щедрой оплатой каждому в размере 450 тысяч рублей.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
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