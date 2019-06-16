AP: в ЕС обсуждают возможность введения санкций против МадуроТАСС вчера в 20:05

Ряд стран ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также примерно десятка официальных лиц в республике. Об этом сообщило в субботу американское агентство Associated Press.

AP: в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Мадуро

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