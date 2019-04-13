Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по УкраинеРИА Новости 03:55
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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Хоккей
Российские хоккеистки не смогли выйти в финал чемпионата мира
Обновлено в 15:37
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Обновлено вчера в 22:38
Здоровье
ЗОЖ на тарелке: как отличить органическую еду и как поможет в борьбе за здоровье Госдума
Под понятие органический попадут продукты, которые не содержат пищевые добавки, пестициды и антибиотики, усилители вкуса и многое другое всего.
Обновлено в 14:10
Космос
Это вам не «пух-пух»: как академик Иосифьян помог смастерить крутой бомбардировщик
Рубен Гюльмисарян, Sputnik Армения Андраник Иосифьян стал известен в советских научных и конструкторских кругах еще в 1930-х годах – он предложил оригинальные решения по использованию электродвигателей в автомобилях и вертолетах.
Обновлено в 01:24
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Культура
В Петербурге пройдет первый однодневный фестиваль «Бабочка»
Обновлено вчера в 20:25
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегору условия реванша
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:00
Общество
Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Англии
Известная британская газета The Sunday Times написала, что город Солсбери - лучшее место для проживания в Англии в 2019 году.
Обновлено в 21:28
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Культура
Скончалась художница Ксения Успенская
Обновлено в 19:30
Авто
Названы простые и полезные советы для автолюбителя
Небольшие советы, подобранные экспертами, помогут решить наиболее часто возникающие с автомобилем проблемы.
Обновлено в 04:30
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне
Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
Обновлено в 11:12
Спорт
Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.
Обновлено в 22:06
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуированы несколько торговых центров
Из нескольких торговых центров в Екатеринбурге эвакуированы посетители и персонал.
Обновлено в 06:28
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено в 21:58
Здоровье
Железные леди: пауэрлифтерши опровергли мифы о своем спорте
Обновлено в 22:00
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Авто
Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Игры
В Mortal Kombat 11 будут микротранзакции
Обновлено в 12:56