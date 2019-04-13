Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по УкраинеРИА Новости 03:55

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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Обновлено в 21:00
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Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Англии

Известная британская газета The Sunday Times написала, что город Солсбери - лучшее место для проживания в Англии в 2019 году.
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Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

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Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
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Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
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Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

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Спорт

Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.
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Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
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Из нескольких торговых центров в Екатеринбурге эвакуированы посетители и персонал.
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Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
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В Mortal Kombat 11 будут микротранзакции

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