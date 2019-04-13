Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по УкраинеРИА Новости 03:55
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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Футбол
ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 13:30
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Хоккей
«Коламбус» объявил о подписании контракта с хоккеистом Гавриковым
Официальный сайт «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании контракта с российским хоккеистом Владиславом Гавриковым.
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено в 10:31
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар
В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Общество
5 знаков, на которые стоит обратить внимание при собеседовании
Менеджер по найму должен посвятить все свое внимание вашему собеседованию.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
Названы самые продаваемые устройства Apple
Cstore (сеть магазинов техники Apple) проанализировала продажи гаджетов Apple за первый квартал этого года.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Гаджеты
Компания Biostar рассказала, какие ее видеокарты подделывают
Мошенники решили поделывать доступные видеокарты Biostar, причем они неопытным пользователям предлагают GeForce G210, GeForce GT610 и GeForce GT740 по очень доступной цене.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Интернет
Microsoft подтвердила факт взлома хакерами почты Outlook
Пользователи Outlook получили письма от Microsoft с уведомлениями о хакерской атаке.
Обновлено в 16:25
Политика
Штаб Зеленского назвал невозможными выборы в Донбассе
Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что провести демократические выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в данный момент невозможно.
Обновлено в 12:24
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко в нулевых получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Политика
Трамп пообещал американцам доступ к сети 5G
Президент США Дональд Трамп рассказал о намерении ввести в стране беспроводную связь пятого поколения, которая изменит жизнь американцев и позволит им получить быстрый доступ к интернету.
Обновлено в 13:19
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Сергея Шнурова поздравляют с 46-летием
В субботу, 13 апреля, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отмечает свое 46-летие.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 16:46
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
В Китае начались испытания боевого корабельного лазера
Обновлено вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»
"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Политика
Акционеры Facebook требуют свержения Цукерберга
Группа акционеров компании Facebook потребовала рассмотреть вопрос о лишении основателя социальной сети Марка Цукерберга привилегий и отстранении с поста гендиректора.
Обновлено в 17:34