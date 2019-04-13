Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по УкраинеРИА Новости 03:55

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человек

РИА Новости09:55

ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Газета.Ru08:14

ЕС исключил несколько украинцев из санкционного списка

News.ru04:45

СМИ сообщили об исключении 9 человек из санкционного списка ЕС по Украине

РБК05:33

СМИ: ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Коммерсантъ04:56

СМИ: ЕС исключил из-под санкций девять человек из окружения Януковича

RT на русском07:10

Welt: ЕС убрал нескольких лиц из санкционного списка по Украине

ТАСС02:55
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Происшествия

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

Обновлено в 11:30
Политика

В Белграде начался массовый протест против президента Сербии

Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено в 06:05
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Финансы

ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году

На заседании 22 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых на фоне того, что в феврале - марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России, а краткосрочные проинфляционные риски снизились.
Обновлено в 10:05
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени

Жильцы домов на Амурской улице в Тюмени рассказали, как проходила контртеррористическая операция (КТО) по ликвидации радикалов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).
Обновлено в 08:40
Политика

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
Обновлено в 08:12
Единоборства

Ломаченко сломал руку в поединке с Кроллой

Обновлено в 08:29
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу командного Кубка мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала золото в произвольной программе командного Кубка мира по фигурному катанию в Фукуоке, Япония.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР

По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Кино

Все сезоны «Игры престолов» пересказали в стихах за 4 минуты

Обновлено в 08:19
Игры

Мерчендайз: Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября

Пользователь Reddit опубликовал фотографию двух заколок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на задней стороне которых опубликована дата выхода игры — 15 ноября.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем

Обновлено в 10:32
Космос

На МКС произошла утечка жидкого метана

Обновлено вчера в 11:46
Политика

Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского

Обновлено в 08:14
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Обновлено в 10:53
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3

Обновлено в 08:56
Авто

Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Обновлено в 04:44
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини

Пока весь мир следит за тем, когда поступят первые новости о родах Меган Маркл, выясняет, где же младенец появится на свет — дома или в больнице, дядя герцогини решил поделиться ее первыми детскими фотографиями.
Обновлено вчера в 23:28
Музыка

Сергей Шнуров празднует день рождения: Самые интересные факты о музыканте-скандалисте

Самые интересные факты представлены в подборке портала «Актуальные новости». Фронтмен группы «Ленинград» считается неординарной личностью.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено вчера в 13:19
Общество

Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ

Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
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