Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по УкраинеРИА Новости 03:55
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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Экономика
Вопрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждается
Вице-премьер России Максим Акимов заверил, что опрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждается.
Обновлено в 15:17
Футбол
Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»
Как сообщает пресс-служба «армейцев», после встречи японский футболист прошёл медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
Обновлено в 05:25
Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Игры
Утечка: в сети появился новый постер Star Wars Jedi: Fallen Order
Магазин Amazon преждевременно начал предварительную продажу футболок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на которых запечатлён постер сюжетной адвенчуры.
Обновлено 11 апреля в 14:51
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Игры
В Mortal Kombat 11 будут микротранзакции
Обновлено в 12:56
Хоккей
Олимпийская сборная России победила Францию в матче Еврочелленджа
Олимпийская сборная России обыграла Францию в первом матче Еврочелленджа - 4:1. Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Игорь Руденков (дубль), Егор Коршков и Павел Красковский.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником
Татьяна Навка отмечает сегодня свой день рождения. Олимпийской чемпионке исполнилось 44 года, с чем её поздравили родные, друзья и коллеги.
Обновлено в 14:00
Футбол
«Ювентус» проиграл СПАЛу и упустил шанс оформить досрочное чемпионство
«Ювентус» проиграл СПАЛу в рамках гостевого матча 32-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 10:52
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
У посольства РФ в Киеве прогремел взрыв
В субботу, 13 апреля, в пресс-службе столичного управления Национальной полиции Украины рассказали о взрыве о посольства Российской Федерации в Киеве.
Обновлено в 06:01
Единоборства
Дэйна Уайт назвал следующего соперника Нурмагомедова в UFC
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, кто станет следующим соперником чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 14:21
Наука
Грибковая суперинфекция захватывает мир
По словам американских ученых, заболевание, которое распространяется с небывалой скоростью, обнаружили в Японии в 2009 году и не посчитали опасным.
Обновлено в 15:39
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ блестяще сыграл в атаке»
Обновлено в 14:53
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за отказ российскому паруснику «Седов» во входе в территориальные воды страны.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Волочкова назвала критикующих ее россиян ущербными
Балерина Волочкова назвала ущербными людей, которые ее критикуют.
Обновлено в 04:23
Общество
Акция «Тотальный диктант» прошла в 82 регионах России
«Тотальный диктант» прошел в субботу почти в 80 странах мира. Столицей акции в этом году стал Таллин.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье
На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53