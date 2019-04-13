Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по УкраинеРИА Новости 03:55

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

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