Политика

Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человекРИА Новости 09:55

Представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий опроверг информацию о том, что ЕС принял новое решение о снятии санкций с девяти представителей окружения бывшего президента страны Виктора Януквовича.
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Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человек

РИА Новости09:55

ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Газета.Ru08:14

Welt: ЕС убрал нескольких лиц из санкционного списка по Украине

ТАСС02:55

СМИ сообщили об исключении 9 человек из санкционного списка ЕС по Украине

РБК05:33

СМИ: ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Коммерсантъ04:56

ЕС исключил несколько украинцев из санкционного списка

News.ru04:45

СМИ: ЕС исключил из-под санкций девять человек из окружения Януковича

RT на русском07:10
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Шоу-бизнес

Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке

Обновлено в 06:43
Спорт

Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ

Обновлено в 09:54
Происшествия

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба

Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Автоспорт

Ферстаппен намерен портить квалификации соперникам

Макс Ферстаппен из "Ред Булла" подвёл итоги квалификации Гран-при Китая.
Обновлено в 05:59
Футбол

ЦСКА дома вдесятером проиграл «Оренбургу»

Обновлено в 09:50
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Тулузе

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Тулуза, об этом сообщает AFP.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Общество

Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ

Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено в 08:00
Политика

Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I

В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Политика

Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалился

Властям США не удался их «блицкриг» по свержению в Венесуэле законной власти, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Москве эвакуировали ТЦ «Океания»

На западе Москвы эвакуировали торговый центр "Океания" из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 09:01
Авто

Компания Volkswagen презентовала спецверсию внедорожника Atlas

На днях представители компании Volkswagen презентовали модель Atlas Basecamp. Новинка будет полезна для любителей активного отдыха в горах.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве

Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
Обновлено в 07:30
Культура

Тотальный диктант в Сыктывкаре в этом году прочитают актеры драмтеатра

Тотальный диктант в Сыктывкаре в этом году прочитают актеры Академического театра драмы им. В.Савина.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Военный ВСУ прострелил ногу командиру, не вытерпев издевательств

Рядовой ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона в зоне оккупационной операции, устав от издевательств с его стороны.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня

Российские истребители Су-27СМ продемонстрировали взлет во время сильного ливня в рамках тренировки на фоне учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 06:43
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Футбол

Фанат стал на колени перед Погба

Обновлено в 10:04
Футбол

Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота

Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
Обновлено в 07:45
Политика

Канал «1+1» снова покажет программы с Зеленским в «день тишины»

Владелец «1+1» Игорь Коломойский, которого СМИ называют спонсором кандидата, объяснил это тем, что в передачах Зеленский представлен как артист, а не как претендент на пост главы государства, передает «Украинская правда».
Обновлено в 10:09
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Политика

Министр юстиции Германии назвала Россию долговременным партнером

В поддержку укрепления долгосрочных отношений с Россией высказалась в интервью телеканалу RT (немецкая версия) министр юстиции Германии и основной кандидат от партии СДПГ на выборах в Европарламент Катарина Барли.
Обновлено в 07:16
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 15:03
Гаджеты

Видео дня: Samsung Galaxy S10 5G сравнили с Apple iPhone XS Max по скорости

Блогер сравнивал модель Galaxy S10 5G на основе однокристальной системы Exynos 9820 с iPhone XS Max по самым разным параметрам, включая скорость загрузки, игры Fortnite и PUBG, открытию приложений, Chrome, бенчмарку Geekbench, работе селфи и обычных камер, систем аутентификации, и так далее.
Обновлено в 03:55
Авто

Пять самых необычных авто, которые вызывают смех

Замыкает тройку самых необычных авто Messerschmitt KR 175.
Обновлено в 07:16
Происшествия

При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина

Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15
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