Политика
Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человекРИА Новости 09:55
Представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий опроверг информацию о том, что ЕС принял новое решение о снятии санкций с девяти представителей окружения бывшего президента страны Виктора Януквовича.
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Шоу-бизнес
Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке
Обновлено в 06:43
Спорт
Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба
Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Автоспорт
Ферстаппен намерен портить квалификации соперникам
Макс Ферстаппен из "Ред Булла" подвёл итоги квалификации Гран-при Китая.
Обновлено в 05:59
Футбол
ЦСКА дома вдесятером проиграл «Оренбургу»
Обновлено в 09:50
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Тулузе
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Тулуза, об этом сообщает AFP.
Обновлено в 09:28
Общество
Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ
Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Политика
Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I
В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Политика
Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалился
Властям США не удался их «блицкриг» по свержению в Венесуэле законной власти, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Москве эвакуировали ТЦ «Океания»
На западе Москвы эвакуировали торговый центр "Океания" из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 09:01
Авто
Компания Volkswagen презентовала спецверсию внедорожника Atlas
На днях представители компании Volkswagen презентовали модель Atlas Basecamp. Новинка будет полезна для любителей активного отдыха в горах.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве
Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
Обновлено в 07:30
Культура
Тотальный диктант в Сыктывкаре в этом году прочитают актеры драмтеатра
Тотальный диктант в Сыктывкаре в этом году прочитают актеры Академического театра драмы им. В.Савина.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Военный ВСУ прострелил ногу командиру, не вытерпев издевательств
Рядовой ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона в зоне оккупационной операции, устав от издевательств с его стороны.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня
Российские истребители Су-27СМ продемонстрировали взлет во время сильного ливня в рамках тренировки на фоне учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 06:43
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж
Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Футбол
Фанат стал на колени перед Погба
Обновлено в 10:04
Футбол
Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота
Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
Обновлено в 07:45
Политика
Канал «1+1» снова покажет программы с Зеленским в «день тишины»
Владелец «1+1» Игорь Коломойский, которого СМИ называют спонсором кандидата, объяснил это тем, что в передачах Зеленский представлен как артист, а не как претендент на пост главы государства, передает «Украинская правда».
Обновлено в 10:09
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
Министр юстиции Германии назвала Россию долговременным партнером
В поддержку укрепления долгосрочных отношений с Россией высказалась в интервью телеканалу RT (немецкая версия) министр юстиции Германии и основной кандидат от партии СДПГ на выборах в Европарламент Катарина Барли.
Обновлено в 07:16
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 15:03
Гаджеты
Видео дня: Samsung Galaxy S10 5G сравнили с Apple iPhone XS Max по скорости
Блогер сравнивал модель Galaxy S10 5G на основе однокристальной системы Exynos 9820 с iPhone XS Max по самым разным параметрам, включая скорость загрузки, игры Fortnite и PUBG, открытию приложений, Chrome, бенчмарку Geekbench, работе селфи и обычных камер, систем аутентификации, и так далее.
Обновлено в 03:55
Авто
Пять самых необычных авто, которые вызывают смех
Замыкает тройку самых необычных авто Messerschmitt KR 175.
Обновлено в 07:16
Происшествия
При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина
Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15