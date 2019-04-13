Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человекРИА Новости 09:55

Представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий опроверг информацию о том, что ЕС принял новое решение о снятии санкций с девяти представителей окружения бывшего президента страны Виктора Януквовича.

Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человек

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