Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по УкраинеРИА Новости 03:55

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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На Украине опровергли снятие санкций ЕС против лиц из окружения Януковича

Газета.Ru14:29

ЕС исключил несколько украинцев из санкционного списка

News.ru04:45

СМИ: ЕС исключил из-под санкций девять человек из окружения Януковича

RT на русском07:10

СМИ сообщили об исключении 9 человек из санкционного списка ЕС по Украине

РБК05:33

СМИ: ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Коммерсантъ04:56

Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человек

РИА Новости09:55

Welt: ЕС убрал нескольких лиц из санкционного списка по Украине

ТАСС02:55
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Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено вчера в 10:46
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Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

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Ведран Чорлука: «„Локомотиву“ надо брать очки и ждать ошибки лидера»

Надо брать очки, не думать, с кем играем, и ждать ошибки лидера.
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Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы

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В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров

В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
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Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
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Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой

Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено в 13:05
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Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке

Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".
Обновлено в 06:43
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Общество

В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки

Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Партия броневиков Hummer прибыла на Украину из США

35 боевых машин Hummer прибыли из США в порт Одессы. Их направят в боевые подразделения в Донбассе.
Обновлено в 08:50
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Общество

В Верхней Салде простились с Владиславом Тетюхиным

В Верхней Салде 13 апреля прошла церемония прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.
Обновлено в 09:40
Общество

КС запретил в МРОТ учитывать доплаты за выходные и ночные смены

Конституционный суд (КС) России разъяснил, что МРОТ не может достигаться доплатами за ночные смены, выходные и праздничные дни или сверхурочную работу.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол

Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»

Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:22
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем

Обновлено в 10:32
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Игры

Утечка: в сети появился новый постер Star Wars Jedi: Fallen Order

Магазин Amazon преждевременно начал предварительную продажу футболок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на которых запечатлён постер сюжетной адвенчуры.
Обновлено 11 апреля в 14:51
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»

В субботу, 13 апреля во Франции прошли 22-е по счёту акции «жёлтых жилетов».
Обновлено в 10:25
Политика

Канал «1+1» снова покажет программы с Зеленским в день тишины

Украинский телеканал «1+1» в день тишины перед вторым туром выборов президента страны намерен транслировать программы с участием кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:29
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
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