Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по УкраинеРИА Новости 03:55
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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Политика
Эстония объяснила недопуск «Седова» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и зайти в Таллин из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на борту.
Обновлено 11 апреля в 10:16
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Опубликованы все характеристики и официальные изображения бюджетного смартфона Honor 8S
Honor 8S базируется на такой же бюджетной, как и он сам, однокристальной платформе MediaTek Helio A22 с восьмиядерным CPU ARM Cortex-A53 частотой до 2,0 ГГц.
Обновлено в 00:45
Общество
Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина
Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15
Происшествия
У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель
У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Лена Миро раскрыла причины «пьянства» Бородиной
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело
Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено в 03:10
Единоборства
Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3 (2-й тайм)
Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 08:19
Политика
Глава разведки Судана ушел в отставку
Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.
Обновлено в 08:32
Политика
Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Музыка
Тверской певец Александр Евдокимов участвует в проекте «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
На телеканале «Россия 1» запущен уникальный по зрелищности проект – «Ну-ка, все вместе».
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Помпео обвинил Россию во вмешательстве в дела Венесуэлы
Администрация президента США Дональда Трампа считает, что Россия неправомерно сохраняет свое присутствие в Венесуэле.
Обновлено в 04:29
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Общество
Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников
Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Марина Федункив из «Comedy Woman» заметно похудела
Обновлено в 07:46
Футбол
«Барселона» готовит предложение по де Лигту
«Барселона» намерена сделать предложение по защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту, информирует sport.es.
Обновлено в 06:45
Финансы
Силуанов: Россия создает экономику с опорой на собственные силы
Россия создала большие резервы, бюджет в плюсе, страна не нуждается в заимствованиях — в общем, подготовились к любому сценарию, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:45
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР
По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Политика
Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за транзита белорусской продукции
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь так называемые «серые» схемы транзита белорусской животноводческой продукции через Россию.
Обновлено вчера в 12:43
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04