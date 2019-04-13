Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по УкраинеРИА Новости 03:55

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Газета.Ru08:14

СМИ: ЕС исключил из-под санкций девять человек из окружения Януковича

RT на русском07:10

СМИ сообщили об исключении 9 человек из санкционного списка ЕС по Украине

РБК05:33

СМИ: ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Коммерсантъ04:56

ЕС исключил несколько украинцев из санкционного списка

News.ru04:45

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

РИА Новости03:55

Welt: ЕС убрал нескольких лиц из санкционного списка по Украине

ТАСС02:55
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Политика

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Опубликованы все характеристики и официальные изображения бюджетного смартфона Honor 8S

Honor 8S базируется на такой же бюджетной, как и он сам, однокристальной платформе MediaTek Helio A22 с восьмиядерным CPU ARM Cortex-A53 частотой до 2,0 ГГц.
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Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы

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При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина

Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15
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У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
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Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал одиннадцатым

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В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
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Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
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Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 08:19
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Глава разведки Судана ушел в отставку

Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.
Обновлено в 08:32
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Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном

Обновлено вчера в 12:55
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Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
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Тверской певец Александр Евдокимов участвует в проекте «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»

На телеканале «Россия 1» запущен уникальный по зрелищности проект – «Ну-ка, все вместе».
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Помпео обвинил Россию во вмешательстве в дела Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что Россия неправомерно сохраняет свое присутствие в Венесуэле.
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Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
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Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников

Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
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«Барселона» готовит предложение по де Лигту

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Россия создала большие резервы, бюджет в плюсе, страна не нуждается в заимствованиях — в общем, подготовились к любому сценарию, передает телеканал "Россия 24".
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Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
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Армия и оружие

При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР

По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
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Политика

Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за транзита белорусской продукции

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь так называемые «серые» схемы транзита белорусской животноводческой продукции через Россию.
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Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети

В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
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