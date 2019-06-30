Политика
Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговлеМосковский Комсомолец 12:32
ЕС и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле, которое снимет до 99% Таможенных пошлин между странами, сообщается на сайте Еврокомиссии. Отмечается, что данное соглашение будет способствовать укреплению торговых связей между двумя Европой и Вьетнамом.
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Баскетбол
Российские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
Женская сборная России по баскетболу со счетом 76:62 победила команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы и обеспечила себе место в плей-офф.
Обновлено в 14:11
Гаджеты
Датчики изображения Sony IMX415 и IMK485 предназначены для камер видеонаблюдения умных городов
Обновлено в 10:11
Футбол
ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в Австрии
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Нюша завела поклонников «горячим» снимком с пляжа
Российская певица Нюша опубликовала снимок с пляжа на своей странице в Instagram.
Обновлено в 13:37
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все автомобили
С 1 июля «АвтоВАЗ» поднимет цены не на всю свою линейку автомобилей, а лишь на три модели из пяти.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами
Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал на брифинге о происшествии, которое произошло на позициях 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Бывший глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в беседе с изданием «Новое время» прокомментировал ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:14
Авто
УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных
Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил под Станицей Луганской
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, говорится в отчете миссии.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Футбол
«Ювентус» объявил о прибытии Рабьо в Турин
Обновлено в 12:22
Политика
В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию
Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Хоккей
«Даллас» выкупил контракт Ничушкина
Обновлено в 12:41
Экономика
Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков
Ранее сообщалось, что в Иркутской области отмечены факты повышения цен на воду и продукты в пострадавших от наводнения районах.
Обновлено в 12:05
Политика
Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России
Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.
Обновлено в 12:41
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Британские и американские военные участвуют в учениях в Грузии
Военные учения в Школе горной подготовки в городе Сачхере в Грузии проходят при участии более 40 военных из США, Великобритании, Польши, Чехии Литвы, Латвии, Эстонии, Армении и Украины.
Обновлено в 07:01
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".
Обновлено вчера в 22:43