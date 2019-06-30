Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговлеМосковский Комсомолец 12:32

ЕС и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле, которое снимет до 99% Таможенных пошлин между странами, сообщается на сайте Еврокомиссии. Отмечается, что данное соглашение будет способствовать укреплению торговых связей между двумя Европой и Вьетнамом.

Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

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