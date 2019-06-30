Экономика
Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговлеТАСС 13:05
Евросоюз и Вьетнам подписали в воскресенье в Ханое соглашение о свободной торговле и защите инвестиций, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии. Подписи под документом со стороны ЕС поставила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.
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