Экономика

Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговлеТАСС 13:05

Евросоюз и Вьетнам подписали в воскресенье в Ханое соглашение о свободной торговле и защите инвестиций, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии. Подписи под документом со стороны ЕС поставила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.
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Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

ТАСС13:05

Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

Московский Комсомолец12:32

Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

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ЕС и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

ПРАЙМ12:16

Евросоюз и Вьетнам заключили соглашения о свободной торговле

Инфорос09:47
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