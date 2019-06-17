Политика
Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и УкраиныLenta.ru вчера в 11:22
Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года. Об этом в интервью Bloomberg заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
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Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее.
— Елена Зеркаль, украинский дипломатLenta.ru вчера в 11:22
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