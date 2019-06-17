Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и УкраиныLenta.ru 11:22

Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее.

Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года. Об этом в интервью Bloomberg заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

Политика Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.

Политика СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Общество Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Влияние общественной атмосферы на изменение потребления «вредных продуктов» и в целом «индустрии греха» сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton.

Экономика Российские авиакомпании получили рекордный убыток Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.

Авто Renault представил электрокар Renault Zoe нового поколения В прошлом году в Европе было продано почти 38 000 таких автомобилей, что слегка не дотягивает до показателей другого электрокара — Nissan Leaf.

Общество Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.

Культура У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.

Политика США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.

Общество Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).

Происшествия Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Гаджеты Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».

Происшествия В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.

Происшествия Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.

Политика ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.

Происшествия В Китае произошло мощное землетрясение По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.

Общество В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье» Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

Экономика В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.

Армия и оружие Шойгу и министр национальной обороны Турции обсудили ситуацию в Идлибе Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар провели телефонные переговоры.

Авто Введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год Ранее планировалось ввести новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля с 1 июля 2019 года, но теперь регламент перенесли на год, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Коллегию Евразийской экономической комиссии.

Энергетика Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе» Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».

Интернет Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся» Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Авто Хэтчбек Geely Emgrand GS скоро появится на рынке России На нашем рынке хэтчбек будет предлагаться с 1,8-литровым 133-сильным агрегатом, пару которому составляет шестискоростная механика или роботизированная КП.

Космос NASA ищет юмориста-штатника для марсианской миссии Сотрудники NASA ищут комика, который согласился бы полететь на Марс в составе будущей межпланетной миссии.

Наука Пиво предложили пастеризовать переменным током На спираль планируется подавать переменный ток – так образуются высокочастотные радиоволны.