"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года. Европротокол онлайн Так, теперь автомобилисты смогут самостоятельно оформлять дорожно-транспортные происшествия без вызова сотрудников Госавтоинспекции.

Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября

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