Политика
ИзвестияЕвропейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Читать в источнике
Оценить366
Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить. Но каждый выберет сам для себя. Не хотят — не надо, у нас никаких потерь от того не будет.
— Павел Виноградов, российский космонавтПолитика Сегодня вчера в 12:03
с чего всё началось
Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о том, что в ближайшие годы полностью откажется от использования российских «Союзов» для доставки своих астронавтов на МКС. О том, какие последствия повлечет это решение, рассказал «360» российский космонавт Павел Виноградов.Телеканал 360°вчера в 10:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Экономика
Греция снимет все ограничения на движение капитала
С 1 сентября 2019 года правительство Греции отменит все ограничения на движение капитала.
Саминвестор 01:22
Политика
В подмосковном Жуковском стартует 14-й авиасалон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:25
Происшествия
В Оренбургской области больше месяца выхаживали четыре тысячи черепах
РИА Новости вчера в 23:20
Происшествия
Сильный ливень во Владивостоке заливает улицы и приводит к сходу селей
Утро вторника во Владивостоке началось с сильного ливня, который уже вызвал перекрытие некоторых дорог из-за схода селей, а потоки воды на городских улицах мешают горожанам как ездить, так и ходить.
ТАСС вчера в 23:01
Происшествия
СКР: Устроившие геноцид в годы ВОВ латвийские каратели могут быть живы
Некоторые члены группы латвийских карателей, в годы Великой Отечественной войны проводившие массовые расправы над мирными жителями территории современной Новгородской области, ещё могут быть живы.
Life.ru вчера в 22:48
Политика
Строительство «Северного потока-2» вышло на финальную стадию
Военное обозрение вчера в 09:25
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня вчера в 10:13
Экономика
В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 17:33
Здоровье
Во ФСИН предложили передать тюремную медицину в ведение Минздрава
Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко предложил инициировать передачу тюремной медицины в ведение Минздрава.
РБК 01:36
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Происшествия
Шесть снарядов времен Великой Отечественной обнаружили в Москве
В Москве были обнаружены сразу шесть снарядов времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 00:14
Политика
Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Политика
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны-члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.
РИА Новости вчера в 22:36
Общество
«Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток
Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев считает, что "плоские" тарифы являются убыточными и компании следует уходить от подобных мер.
PrimaMedia.ru вчера в 21:44
Общество
В работе Facebook произошел сбой
Пользователи соцсети Facebook по всему миру столкнулись с проблемами в ее работе, сообщает Downdetector.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском вчера в 13:49
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком
Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент вчера в 09:15
Футбол
Хавбек «Реала» Хамес получил травму
Матч ТВ вчера в 11:09
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Дискуссия о возможном введении в РФ четырехдневной рабочей недели давно назрела, поэтому министерствам дано поручение проработать эти вопросы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.
Sputnik Южная Осетия 24 августа в 02:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала свою преемницу среди современных артистов
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что считает певицу Светлану Лободу своей преемницей.
Слово и Дело вчера в 22:54
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Жигунов высказался о состоянии здоровья Заворотнюк
Вся страна пристально следит за новостями о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
Комсомольская правда вчера в 15:30
Здоровье
Роскачество объяснило риски, связанные с покупкой продуктов «с рук»
Эксперты Роскачества объяснили, почему продукты кустарного производства считаются потенциально опасными и чем они отличаются от заводских аналогов.
ТАСС 01:01