Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано, который прибыл на Международную космическую станцию (МКС) в июле этого года, может стать последним европейским представителем, полетевшим на станцию на российском корабле "Союз".

с чего всё началось

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