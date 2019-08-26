Политика
ИзвестияЕвропейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
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с чего всё началось
Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано, который прибыл на Международную космическую станцию (МКС) в июле этого года, может стать последним европейским представителем, полетевшим на станцию на российском корабле "Союз".ТАСС09:41
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По информации «Чемпионата», «Зенит» вел переговоры по приобретению норвежского защитника «Селтика» Кристоффера Айера.
Бомбардир.ру 10:48
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
В результате сделки доля Александра Мамута снизилась до 46,5%, доля Era Capital будет 7%. Сделка со Сбербанком позволила Rambler Group рассчитаться по своим долгам.
РБК 11:00
Культура
Названы главные претенденты на премию «Книга года 2019»
В пресс-службе Московской международной выставки-ярмарки назвали претендентов на главный приз конкурса «Книга года 2019».
Культуромания 10:14
Экономика
Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки
В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
REGNUM 06:35
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Российская газета 05:23
Политика
Борис Титов предложил президенту ограничить оргпреступность
Обращаясь к Владимиру Путину, Борис Титов указал, что в последнее время зафиксирован рост применения ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) к группам предпринимателей, обвиняемых в совершении преступлений в экономической деятельности.
Коммерсантъ 08:30
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
РБК вчера в 03:16
Происшествия
В Петербурге арестовали жителя Севастополя, убившего гида
Суд в Петербурге заключил под стражу жителя Севастополя, подозреваемого в убийстве гида. Причиной преступления послужил автомобиль.
ТАСС 11:34
Футбол
Головин: считаю, что Чалов не хуже Смолова или Дзюбы
Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, ранее вызванный в молодежную сборную, по своему уровню не хуже, чем форварду Артем Дзюбы и Федор Смолов.
Чемпионат 09:24
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Общество
В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса
Организаторы фестиваля Stenograffia и художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приняли решение убрать крест с граффити на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.
RT на русском 10:58
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Шоу-бизнес
Яна Рудковская сравнила Диму Билана с голым торсом с Джонни Деппом
В своем микроблоге Яна поделилась фотографией с Димой, на которой она запечатлена с оголенными ногами, а Дима – с голым торсом.
Bimru.ru 09:24
Футбол
145-летний «Болтон» может прекратить свое существование
Клуб английской лиги 1 (третий дивизион) «Болтон» может прекратить свое существование, сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 06:55
Политика
На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»
Экс-глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Автоспорт
Албон и Гасли прошли подгонку сидений в «Ред Булл» и «Торо Россо»
Гонщики Формулы-1 Александер Албон и Пьер Гасли сегодня, 26 августа, посетили базы своих новых команд — «Ред Булл» и «Торо Россо» соответственно.
Чемпионат 09:55
Политика
Партия «Слуга народа» анонсировала изменения в Конституции Украины
Представитель партии президента Украины «Слуга народа» анонсировал, что конституцию страны ожидают многочисленные изменения.
ФАН 05:58
Здоровье
В Брянской области на борьбу с раком направят почти 8 млрд рублей
Проект рассчитан на 2019-2024 г.г. За счет всех источников финансирования объем финансирования составляет 7 894,02 млн рублей.
Вестник Брасовского района 07:43
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
REGNUM 06:51
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Культура
На Алтае представили реконструкцию легендарного боя на берегах Днепра
Помимо Великой Отечественной войны, на фестивале представили эпоху раннего средневековья «Вольные викинги».
КП - Барнаул вчера в 05:14
Здоровье
Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи
Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Политика
Касамара отказалась от дебатов с Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Политика
Трамп заявил о готовности России вернуться в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова вернуться в "большую восьмерку", если ей поступит такое предложение.
Газета.Ru 11:37