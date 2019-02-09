Политика
Европейских дипломатов предупредили о сотнях русских шпионовИзвестия 05:15
Отдел безопасности европейской службы внешних связей (ЕСВС) предупредил европейских дипломатов и военных о якобы шпионаже со стороны агентов российских и китайских спецслужб. Сообщается, что только в Брюсселе сейчас находятся «около 250 китайских и 200 российских шпионов».
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