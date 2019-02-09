Политика

Европейских дипломатов предупредили о сотнях русских шпионовИзвестия 05:15

Отдел безопасности европейской службы внешних связей (ЕСВС) предупредил европейских дипломатов и военных о якобы шпионаже со стороны агентов российских и китайских спецслужб. Сообщается, что только в Брюсселе сейчас находятся «около 250 китайских и 200 российских шпионов».
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Welt: европейских дипломатов в Брюсселе предупредили о повышенной шпионской угрозе

ТАСС03:00

Die Welt: дипломатов в Брюсселе предупредили о российских шпионах

Газета.Ru08:46

Европейских дипломатов предупредили о сотнях российских шпионов в Брюсселе

URA.Ru06:00

Die Welt: дипломатов в Брюсселе предупредили о российских шпионах

RT на русском04:05

Дипломатов предупредили о сотнях шпионов из России и Китая в Брюсселе

РБК04:01

СМИ: дипломатов в Брюсселе предупредили о китайских и российских шпионах

РИА Новости03:44

Работающих в Брюсселе дипломатов предупредили о сотнях российских и китайских шпионах

Эхо Москвы10:07

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Вести.UZ12:23
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