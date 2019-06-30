Экономика
Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговлеRT на русском 12:29
Европейский союз подписал с Вьетнамом соглашение о свободной торговле, которое отменит таможенные пошлины между странами.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы
Обновлено в 07:05
Происшествия
Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер
Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них.
Обновлено в 06:45
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Коряна и Портнягина
"Локомотив" на своем официальном сайте объявил об уходе ряда игроков.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Обновлено в 06:17
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу в резиденции белорусского лидера, позже к ним присоединился глава Таджикистана Эмомали Рахмон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:31
Политика
Владимир Путин провел экстренное совещание в Братске
30 июня около 02:00 Президент РФ Владимир Путин прибыл в Братск.
Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.
Обновлено в 10:38
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Экономика
Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков
Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС.
Обновлено в 12:05
Технологии
«Тинькофф банк» устранил сбой в работе мобильного приложения
"Тинькофф банк" устранил все неполадки в работе мобильного приложения, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила зажигательные танцы в день развода
Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество
Би-2 высмеяли организацию концерта в Магнитогорске в честь Дня города
Накануне, 29 июня, в Магнитогорске отмечали День города. Одним из хэдлайнеров праздничного концерта была группа Би-2.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено вчера в 17:45
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала
Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Кино
Умер режиссер Себастьян Аларкон
Чилийский режиссер и сценарист Себастьян Аларкон ушел из жизни в возрасте 70 лет.
Обновлено в 11:54
Политика
Франция решила передать Украине 20 катеров
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98, сообщается в Facebook украинского правительства.
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Российские подростки погибли при обрушении заброшенного дома
Собиравшие металлолом подростки залезли в дом, после чего на них обрушилась стена здания. Двое из троих погибли на месте, до приезда врачей.
Обновлено в 11:47