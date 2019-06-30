Политика

Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговлеRT на русском вчера в 12:29

Европейский союз подписал с Вьетнамом соглашение о свободной торговле, которое отменит таможенные пошлины между странами.
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ЕС и Вьетнам заключили торговое соглашение в Ханое

REGNUM00:32

ЕС и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

News.ruвчера в 14:53

Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

ТАССвчера в 13:05

Подписано соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Евросоюзом

Красная веснавчера в 13:49

Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

Московский Комсомолецвчера в 12:32

Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

RT на русскомвчера в 12:29

Евросоюз и Вьетнам заключили соглашения о свободной торговле

Инфоросвчера в 09:47
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:59, Вашингтон
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено 29 июня в 21:01
Происшествия

Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков

Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Путешествия

В Таиланде появится обязательная страховка для туристов

В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
Обновлено в 00:40
Политика

Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ

Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 04:58
Единоборства

Макгрегор вспомнил, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине

Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Отмечается, что 43-летний пьяный водитель на иномарке сбил трех несовершеннолетних пешеходов, 11-летний ребенок погиб.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Наука

Не только Антарктида скрывает объекты со следами неизвестной жизни: новое открытие ученых

Ученые из ряда университетов Великобритании сделали на территории Арктики интересное открытие.
Обновлено 27 июня в 23:29
Авто

АвтоВАЗ передумал повышать цены на все свои модели

Крупнейший российский производитель легковых машин АвтоВАЗ передумал повышать цены на все свои модели.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

Названа дата открытия сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что 20 августа на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, откроется сквер.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено вчера в 19:42
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по кредитам

В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Общество

На «Иннопроме» обсудят, как благоустроить набережную у будущей ледовой арены УГМК

Обновлено в 00:22
Происшествия

Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство

Обновлено вчера в 04:43
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Общество

Поместье Жаклин Кеннеди продают за 65 миллионов долларов

Дочь Жаклин Кеннеди адвокат Кэролайн Кеннеди продает поместье бывшей первой леди США, в котором выросли три поколения семьи, за 65 миллионов долларов, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 22:24
Общество

Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора

Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Общество

Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров

«Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Здоровье

Январь и май являются самыми опасными месяцами для здоровья сердца

Интересно, что больше всего патологии было обнаружено в январе, а в мае увеличивалось количество случаев внезапной остановки сердца.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

РОАД обратилась к коллегам с просьбой поддержать компанию «Рольф»

Следствие считает, что в 2014 оду Сергей Петров — фактический владелец и руководитель компаний «Рольф», «Рольф эстейт» и кипрской Panabel — вступил в сговор с руководителями этих организаций, чтобы вывести средства компании «Рольф» на счета Panabel.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено вчера в 20:17
Транспорт

В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:13
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Европейский союз
Экономическое и политическое объединение 28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году на принципах Европейских сообществ.
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Государство
государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на полуострове Индокитай
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