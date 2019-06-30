Политика
Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговлеRT на русском 12:29
Европейский союз подписал с Вьетнамом соглашение о свободной торговле, которое отменит таможенные пошлины между странами.
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Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Общество
Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова певицы Нино Катамадзе о том, что она отказывается выступать в России.
Обновлено в 17:44
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 может получить круглый блок камеры
Обновлено в 15:06
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
Потребительские займы подешевеют с 1 июля
С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Минздрав назвал число пострадавших от паводка в Иркутской области
Из-за последствий паводка в Иркутской области за медицинской помощью обратился 631 человек, включая 57 детей.
Обновлено в 12:06
Экономика
Потребители смогут с 1 июля заработать на снижении электропотребления
Мелкие и средние потребители смогут уменьшить свои расходы на электроэнергию, получая плату с энергорынка за снижение потребления в определенное время; соответствующие пилотные проекты в России стартуют с 1июля.
Обновлено в 17:22
Общество
Новый портал недвижимости в Калининграде Primarkt.ru
На информационном рынке Калининграда до недавних пор не было представлено инструмента, позволяющего решать вопросы подобного рода, при операциях с недвижимостью.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер
Обновлено в 11:45
Экономика
«Петр Великий» дорожает на плаву
Круизный лайнер «Петр Великий» стал первым подобным судном, строительство которого в РФ началось в постсоветское время.
Обновлено в 18:01
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Рома» объявила о переходе Маноласа в «Наполи» за € 36 млн
Манолас перешёл в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила € 15 млн.
Обновлено в 16:23
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»
Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Экономика
В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ
В нашем городе за ЖКХ придётся платить больше почти на 5 процентов, в северной столице – на 4 с половиной.
Обновлено в 17:03
Общество
Наказывать нельзя, а убивать можно
Поступок офицера и будущего писателя многие англичане осудили: рабочий слон стоит дорого, а жизнь индуса не стоит ничего.
Обновлено в 12:11
Общество
ЛГБТ-студенты рассказали, что для них важно при выборе работы
Журнал Business Insider опубликовал исследование о предпочтениях в работе ЛГБТ-студентов.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
В Одессу прибыли военные самолеты НАТО
Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
Обновлено в 14:40
Общество
В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин
В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 18:20
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции
Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 18:17
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Здоровье
Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления
Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Кино
«Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат
Фильм ужасов "Проклятие Аннабель - 3" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.
Обновлено в 18:42
Кино
Оливер Стоун представит новый фильм об Украине
Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:35