Политика
Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговлеRT на русском 12:29
Европейский союз подписал с Вьетнамом соглашение о свободной торговле, которое отменит таможенные пошлины между странами.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:50, Вашингтон
Футбол
Глушаков провел первую тренировку с новым клубом
Обновлено в 06:23
Хоккей
«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Обновлено в 13:40
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире
Обновлено вчера в 22:09
Транспорт
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Общество
Гороскоп на 1 июля 2019 года
Овен Начало дня требует от вас решительных действий.
Обновлено в 14:59
Общество
Более половины россиян предпочли отдых у телевизора походам в театры и кафе
Более половины россиян никогда не ходят в театры, на концерты и в кафе.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Неадекватный россиянин под дождем сушил одежду на Вечном огне
В Сети появилось видео, на котором мужчина под дождем сушит одежду на Вечном огне в подмосковном Раменском, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:04
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи прекратил работу из-за авиаудара
Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи прекратил авиасообщение из-за авиаудара, заявило руководство воздушной гавани.
Обновлено в 14:18
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Кино
Названы победители киноквеста «Путешествие в Псков»
На торжественном закрытии первого Международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходил в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, были названы победители киноквеста «Путешествие в Псков».
Обновлено в 14:56
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Чубарова о водной блокаде Крыма
Заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова по поводу условий прекращения водной блокады Крыма лишний раз демонстрирует истинное отношение данного рода политиков к полуострову и его жителям.
Обновлено в 04:42
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Автоспорт
В Toro Rosso не вполне довольны машиной
Обновлено 28 июня в 13:43
Общество
Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве
Обновлено в 10:00
Общество
Погода в Москве установила температурный рекорд
Погода в Москве побила температурный рекорд за 70 лет наблюдений, сообщил метеорологический центр "Фобос".
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия
СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы
Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено в 14:50
Авто
Последний Chevrolet Corvette продали на аукционе за 171 млн рублей
Последний переднемоторный американский спорткар был продан за 2,7 миллиона долларов, что в переводе на российскую валюту по актуальному курсу составляет 170 842 500 рублей.
Обновлено в 03:07
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Политика
Пушков посоветовал Киеву сменить главу МИДа
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возвращении России в ПАСЕ и посоветовал украинским властям сменить министра иностранных дел.
Обновлено в 12:08
Футбол
Девушка Адриано высказалась о стычке бразильца с Набабкиным
Обновлено в 14:20