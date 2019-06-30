Политика

Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговлеRT на русском 12:29

Европейский союз подписал с Вьетнамом соглашение о свободной торговле, которое отменит таможенные пошлины между странами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЕС и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

News.ru14:53

Подписано соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Евросоюзом

Красная весна13:49

ЕС и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

ПРАЙМ12:16

Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

Московский Комсомолец12:32

Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

RT на русском12:29

Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

ТАСС13:05

Евросоюз и Вьетнам заключили соглашения о свободной торговле

Инфорос09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:50, Вашингтон
Футбол

Глушаков провел первую тренировку с новым клубом

Обновлено в 06:23
Хоккей

«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Обновлено в 13:40
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире

Обновлено вчера в 22:09
Транспорт

В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Общество

Гороскоп на 1 июля 2019 года

Овен Начало дня требует от вас решительных действий.
Обновлено в 14:59
Общество

Более половины россиян предпочли отдых у телевизора походам в театры и кафе

Более половины россиян никогда не ходят в театры, на концерты и в кафе.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Неадекватный россиянин под дождем сушил одежду на Вечном огне

В Сети появилось видео, на котором мужчина под дождем сушит одежду на Вечном огне в подмосковном Раменском, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:04
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи прекратил работу из-за авиаудара

Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи прекратил авиасообщение из-за авиаудара, заявило руководство воздушной гавани.
Обновлено в 14:18
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Кино

Названы победители киноквеста «Путешествие в Псков»

На торжественном закрытии первого Международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходил в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, были названы победители киноквеста «Путешествие в Псков».
Обновлено в 14:56
Политика

В Госдуме прокомментировали заявление Чубарова о водной блокаде Крыма

Заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова по поводу условий прекращения водной блокады Крыма лишний раз демонстрирует истинное отношение данного рода политиков к полуострову и его жителям.
Обновлено в 04:42
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Баскетбол

Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета

Обновлено в 15:37
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Автоспорт

В Toro Rosso не вполне довольны машиной

Обновлено 28 июня в 13:43
Общество

Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве

Обновлено в 10:00
Общество

Погода в Москве установила температурный рекорд

Погода в Москве побила температурный рекорд за 70 лет наблюдений, сообщил метеорологический центр "Фобос".
Обновлено вчера в 16:00
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия

СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы

Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено в 14:50
Авто

Последний Chevrolet Corvette продали на аукционе за 171 млн рублей

Последний переднемоторный американский спорткар был продан за 2,7 миллиона долларов, что в переводе на российскую валюту по актуальному курсу составляет 170 842 500 рублей.
Обновлено в 03:07
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Политика

Пушков посоветовал Киеву сменить главу МИДа

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возвращении России в ПАСЕ и посоветовал украинским властям сменить министра иностранных дел.
Обновлено в 12:08
Футбол

Девушка Адриано высказалась о стычке бразильца с Набабкиным

Обновлено в 14:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Европейский союз
Экономическое и политическое объединение 28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году на принципах Европейских сообществ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вьетнам
Государство
государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на полуострове Индокитай
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное