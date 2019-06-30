Политика

Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговлеRT на русском 12:29

Европейский союз подписал с Вьетнамом соглашение о свободной торговле, которое отменит таможенные пошлины между странами.
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ЕС и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

News.ru14:53

Подписано соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Евросоюзом

Красная весна13:49

Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

RT на русском12:29

Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

Московский Комсомолец12:32

Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

ТАСС13:05

ЕС и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

ПРАЙМ12:16

Евросоюз и Вьетнам заключили соглашения о свободной торговле

Инфорос09:47
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:19, Вашингтон
Футбол

Кононов: «„Спартак“ не щадит игроков на сборах»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА со счетом 3:1 в предсезонном матче на товарищеском турнире в Австрии.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза

В Ростове-на-Дону суд арестовал бывшую супругу одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата по уголовному делу о вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта, сообщил РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 10:10
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Транспорт

В Шереметьеве признали скопление багажа

Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.
Обновлено в 14:55
Политика

Умер бывший президент Черногории Момир Булатович

Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.
Обновлено в 15:01
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Космос

Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной

Исследователи космического пространства зафиксировали таинственный сигнал из дальнего уголка Вселенной, воспользовавшись радиоинтерферометром АСКАП из Австралии.
Обновлено в 05:15
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия

На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона

Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским

Обновлено в 10:42
Армия и оружие

Заводы по переработке мусора построят в воинских частях России

Заводы по переработке мусора построят на территории российских воинских частей.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры

Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.
Обновлено в 10:38
Космос

Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве

Обновлено в 11:12
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Футболистка сборной Швейцарии пропала в озере

Обновлено в 14:24
Спорт

IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено в 15:15
Политика

«Северный поток-2» решили пустить в обход Дании

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.
Обновлено 28 июня в 13:56
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Индия срочно закупила российские ракеты за $29 млн

Россия продаст индийской стороне противотанковые управляемые ракеты для вертолетов Ми-35, которые стоят на вооружении ВВС Индии.
Обновлено в 15:50
Финансы

ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотеке

Уменьшение ставок по ипотеке глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала в конце мая, выступая в Госдуме.
Обновлено 28 июня в 16:12
Баскетбол

Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета

Обновлено в 15:37
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»

32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком».
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Церемония закрытия форума «Армия-2019» прошла в парке «Патриот»

На центральной площади парка «Патриот» в Подмосковье состоялась церемония закрытия международного военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено в 13:51
Армия и оружие

В зону паводка в Иркутской области перебросили военных ЦВО

"Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении", – сказал Шорин.
Обновлено в 08:30
Автоспорт

Даниэль Риккардо: Я не хочу бороться за 12 место

Обновлено в 16:00
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Европейский союз
Экономическое и политическое объединение 28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году на принципах Европейских сообществ.
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Государство
государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на полуострове Индокитай
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