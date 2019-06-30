Политика
Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговлеRT на русском 12:29
Европейский союз подписал с Вьетнамом соглашение о свободной торговле, которое отменит таможенные пошлины между странами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:19, Вашингтон
Футбол
Кононов: «„Спартак“ не щадит игроков на сборах»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА со счетом 3:1 в предсезонном матче на товарищеском турнире в Австрии.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза
В Ростове-на-Дону суд арестовал бывшую супругу одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата по уголовному делу о вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта, сообщил РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 10:10
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Транспорт
В Шереметьеве признали скопление багажа
Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.
Обновлено в 14:55
Политика
Умер бывший президент Черногории Момир Булатович
Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.
Обновлено в 15:01
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Космос
Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной
Исследователи космического пространства зафиксировали таинственный сигнал из дальнего уголка Вселенной, воспользовавшись радиоинтерферометром АСКАП из Австралии.
Обновлено в 05:15
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия
На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
Заводы по переработке мусора построят в воинских частях России
Заводы по переработке мусора построят на территории российских воинских частей.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.
Обновлено в 10:38
Космос
Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве
Обновлено в 11:12
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Футболистка сборной Швейцарии пропала в озере
Обновлено в 14:24
Спорт
IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено в 15:15
Политика
«Северный поток-2» решили пустить в обход Дании
Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.
Обновлено 28 июня в 13:56
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Индия срочно закупила российские ракеты за $29 млн
Россия продаст индийской стороне противотанковые управляемые ракеты для вертолетов Ми-35, которые стоят на вооружении ВВС Индии.
Обновлено в 15:50
Финансы
ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотеке
Уменьшение ставок по ипотеке глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала в конце мая, выступая в Госдуме.
Обновлено 28 июня в 16:12
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»
32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком».
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
Церемония закрытия форума «Армия-2019» прошла в парке «Патриот»
На центральной площади парка «Патриот» в Подмосковье состоялась церемония закрытия международного военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
В зону паводка в Иркутской области перебросили военных ЦВО
"Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении", – сказал Шорин.
Обновлено в 08:30
Автоспорт
Даниэль Риккардо: Я не хочу бороться за 12 место
Обновлено в 16:00