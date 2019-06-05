Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 07:54

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. В апреле ЕЦБ также сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.

Авто Страховщики назвали самые уязвимые для угона машины Всероссийский союз страховщиков составил рейтинг автомобилей с точки зрения защиты от угона.

Шоу-бизнес Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании продюсера Бари Алибасова, которое было составлено семь лет назад.

Авто В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.

Политика Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Армия и оружие Правозащитники сообщили о подготовке боевиками химатаки в Идлибе Сирийские правозащитники предупредили, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят провокацию с использованием химоружия в провинции Идлиб, если армия САР начнет масштабное наступление.

Происшествия В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Общество Американец выиграл в лотерею $345 млн Американец Чарльз В. Джексон — младший выиграл джек-пот лотереи Powerball в $344,6 млн в штате Северная Каролина на востоке США, сообщает телеканал CNBC.

Игры В Microsoft Store появилась страница игры Metro Exodus В онлайн-магазине Microsoft Store опубликована веб-страница шутер-игры Metro Exodus, который на текущий момент временно является эксклюзивной игрой Epic Games Store.

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.

Экономика В России увеличат материнский капитал Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.

Происшествия Легковой автомобиль врезался в жилой дом в Иванове Четыре человека погибли в результате ДТП в Иванове, где легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в жилой дом.

Политика Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

Происшествия Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Общество В Московском зоопарке поселились две китайские панды Молодые панды Жуи и Диндин впервые предстанут перед москвичами и гостями российской столицы в среду в Московском зоопарке.

Футбол «Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова Английский футбольный клуб "Арсенал" заинтересован в приобретении российского форварда ЦСКА Федора Чалова.

Экономика Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.

Политика Путин заявил о выходе России на траекторию устойчивого роста экономики Россия преодолела спад в экономике и вышла на траекторию её устойчивого роста, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств на ПМЭФ.

Экономика Кудрин: арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком задержание и арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Происшествия Экстренно госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный В Москве экстренно госпитализирован Народный артист России, актер Александр Панкратов-Черный, сообщает РИА Новости.

Футбол Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.