Финансы
Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 07:54
Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. В апреле ЕЦБ также сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Авто
Страховщики назвали самые уязвимые для угона машины
Всероссийский союз страховщиков составил рейтинг автомобилей с точки зрения защиты от угона.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании продюсера Бари Алибасова, которое было составлено семь лет назад.
Обновлено в 02:44
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Правозащитники сообщили о подготовке боевиками химатаки в Идлибе
Сирийские правозащитники предупредили, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят провокацию с использованием химоружия в провинции Идлиб, если армия САР начнет масштабное наступление.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Обновлено 04 июня в 13:09
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Обновлено в 08:37
Общество
Американец выиграл в лотерею $345 млн
Американец Чарльз В. Джексон — младший выиграл джек-пот лотереи Powerball в $344,6 млн в штате Северная Каролина на востоке США, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ
Обновлено вчера в 12:59
Игры
В Microsoft Store появилась страница игры Metro Exodus
В онлайн-магазине Microsoft Store опубликована веб-страница шутер-игры Metro Exodus, который на текущий момент временно является эксклюзивной игрой Epic Games Store.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Россия построит 76 истребителей Су-57
Обновлено в 05:30
Происшествия
Легковой автомобиль врезался в жилой дом в Иванове
Четыре человека погибли в результате ДТП в Иванове, где легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в жилой дом.
Обновлено в 06:36
Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Общество
В Московском зоопарке поселились две китайские панды
Молодые панды Жуи и Диндин впервые предстанут перед москвичами и гостями российской столицы в среду в Московском зоопарке.
Обновлено вчера в 02:29
Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова
Английский футбольный клуб "Арсенал" заинтересован в приобретении российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Экономика
Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной
В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Политика
Путин заявил о выходе России на траекторию устойчивого роста экономики
Россия преодолела спад в экономике и вышла на траекторию её устойчивого роста, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств на ПМЭФ.
Обновлено в 07:45
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Экономика
Кудрин: арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком задержание и арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Свердловской области ищут трех пропавших детей
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Экстренно госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный
В Москве экстренно госпитализирован Народный артист России, актер Александр Панкратов-Черный, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:39
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
Обновлено в 08:25
Политика
Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды
В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.
Обновлено в 08:29