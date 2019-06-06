Финансы
Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 07:54
Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. В апреле ЕЦБ также сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
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Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли до $495,2 млрд
Международные резервы России на 31 мая 2019 года составили $495,2 млрд, что на $3 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:27
Общество
Глава Роскомнадзора назвал альтернативу блокировке Facebook и Twitter
В середине апреля Жаров сообщил, что ни одна из двух компаний пока не сообщила его ведомству о готовности предоставить требуемые данные.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Авто
Российский авторынок ускорил падение
В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:51
Политика
Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
Общество
Видео строительства Крымского моста показали на ПМЭФ-2019
Технологии строительства Крымского моста показали в формате 360 на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 12:38
Технологии
В Роскомнадзоре заявили об удалении более 300 тыс. пиратских ресурсов
После подписания меморандума о совместной борьбе с пиратством между правообладателями и интернет-площадками Роскомнадзор удалил более 300 тыс. пиратских ресурсов, заявил 6 июня глава ведомства Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 08:23
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Культура
Фестиваль «Окно в Европу» начал прием заявок на конкурс «Окно в интернет»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - XXVII фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявил о начале приема заявок на VII конкурс короткометражного кино и музыкальных клипов «Окно в интернет».
Обновлено в 08:54
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Здоровье
Минздрав отводит на диспансеризацию один день
«Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации населения рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня», – говорится в тексте законопроекта.
Обновлено в 03:21
Политика
Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран
Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Германия создаст гиперзвуковое оружие против России
Ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера в 2018 году запустило национальную программу по созданию гиперзвукового оружия, сообщил Die Welt руководитель отдела сбыта европейской компании MBDA в Германии Петер Хайльмайер.
Обновлено в 11:01
Политика
Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении
Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Теннис
Джокович пробился в полуфинал Ролан Гаррос
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Ролан Гаррос, выиграв в четвертьфинале у немца Александра Зверева в трёх сетах.
Обновлено в 11:29
Экономика
Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала
Российский вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила на полях Петербургского международного экономического форума, что в России планируется увеличение материнского капитала.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери
Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы. По решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено в 13:00
Футбол
Роман Бабаев: «Надеемся найти компромиссное решение по Бекао»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как изменится календарь РПЛ в случае увеличения числа команд-участников лиги до 18-ти, а также поговорил об интересе «Удинезе» к защитнику команды Родриго Бекао.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева купила роскошную квартиру за десятки миллионов
Апартаменты Гузеевой площадью почти в 180 кв. м. располагаются на пятом этаже, с квартиры открывается роскошный вид на набережную и мост.
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Игры
Larian Studios анонсировала Baldurs’ Gate 3
Обновлено в 12:29
Футбол
Сборная Монголии обыграла Бруней в первом отборочном матче ЧМ-2022
Сборная Монголии одержала победу над командой Брунея в первом матче первого раунда азиатской зоны отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Обновлено в 07:53
Экономика
Силуанов прокомментировал низкие темпы роста ВВП России
Как писал News.ru, ранее Всемирный банк сообщил, что темпы роста экономики России, несмотря на санкции, достигли максимальной за последние шесть лет отметки в 2,3%. Ускорение экономического роста связывают в том числе с проведением в стране ЧМ по футболу в 2018 году.
Обновлено в 02:37
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Обновлено в 07:52
Энергетика
Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году дополнительный объём газа
Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году 2 млрд кубометров газа сверх контрактных объёмов, говорится в сообщении «Газпрома» по итогам встречи главы газового холдинга Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Обновлено в 13:02
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05