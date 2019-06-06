Финансы
Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 07:54
Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. В апреле ЕЦБ также сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
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Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Суд вынес обвинительный приговор силовику по делу о ДТП в Черкесске
Наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 3 месяца и год лишения водительских прав назначено сотруднику ФСИН, обвиненному в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Алибасову предсказали страдания и боль
Бари Алибасов выпил вместо газировки жидкость для очистки труб и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:30
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Шайа Лабаф коварно бросил любовницу
Шайа Лабаф не любит грустить в одиночестве: стоило его девушке, певице Талии Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs уехать из города по делам, как он тут же переключился на новую красотку.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту
Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено в 20:22
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Кино
Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне
Режиссер Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины: 1984».
Обновлено в 10:29
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару
Находиться на солнце не более четырех часов, пользоваться защитным кремом и не забывать про уход за кожей в связи с наступившей в столице жарой советует врач-дерматовенеролог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова.
Обновлено в 20:50
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Авто
Два новых «молодежных» кроссовера: экспресс-тест Haval F7 и F7x
В моем распоряжении две новые модели: кроссовер F7 и купе-кроссовер F7х. Машины с литерой F в названии позиционируют как молодежные.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено в 18:01
Экономика
Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви - это шок для экономики, повлекший удвоение оттока капитала из РФ, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:52
Политика
В России занялись созданием генетического паспорта военнослужащего
Представители Российской академии наук (РАН) совместно с Военно-медицинской академии (ВМА) работают над проектом по созданию так называемого генетического паспорта военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям.
Обновлено в 20:52
Политика
Победу над нацизмом признают всемирным наследием человечества
Ранее News.ru сообщал, что верхняя палата российского парламента намерена предложить ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, а все памятники погибшим во Второй мировой войне — единым мемориалом.
Обновлено в 19:20
Интернет
В Microsoft Excel встроили котировки акций и валют в реальном времени
Среди новых — инструмент «Акции», который показывает курс биткойна, валюты, информацию о деятельности компании и паевые инвестиционные фонды.
Обновлено в 17:59
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено в 17:25
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Авто
Ford показал Mustang, оформленный в стиле Второй мировой войны
Автомобиль продадут в июле на аукционе. Компания Ford показала тизер купе Mustang, посвящённого Второй мировой войне.
Обновлено в 10:23
Общество
Утверждены условия получения долгосрочных многократных шенгенских виз
Условия получения многократных шенгенских виз утверждены советом Европейского союза по внутренним делам, сообщается в распространенном ведомством коммюнике.
Обновлено в 18:47
Культура
Продюсер Kinodanz назвал причины иска к BadComedian
Как писал News.ru, Красногорский суд Московской области продолжит рассматривать иск Kinodanz к блогеру Евгению Баженову.
Обновлено вчера в 16:44
Футбол
Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в мае
Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком армейцев в мае по версии болельщиков.
Обновлено в 12:07
Кино
Названы любимые сериалы россиян
Российская молодежь предпочитает сериалы "Ольга", "Реальные пацаны", "Полицейский с Рублёвки", "Универ" и "Мажор 3".
Обновлено в 15:44
Авто
BMW M5 против Dodge Grand Caravan, Honda S2000 и Mazda Miata
Обновлено в 07:02