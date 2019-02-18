Экономика

Европейский бизнес заявил о влиянии дела Baring Vostok на инвестклиматРБК 11:39

«Задержание руководства Baring Vostok Capital Partners вызвало озабоченность бизнес-сообщества в стране и может серьезно повлиять на инвестиционный климат и привлекательность России для прямых иностранных инвестиций», — говорится в совместном заявлении организаций.
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Россия столкнется с новыми проблемами из-за ареста американского инвестора

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АЕБ и ФРТП предупредили о рисках из-за дела Baring Vostok

News.ru11:52

Франко-российская ТПП высказалась за решение спора вокруг Baring Vostok через арбитраж

ТАСС11:38

Европейский бизнес заявил о влиянии дела Baring Vostok на инвестклимат

РБК11:39

Представители иностранного бизнеса выразили озабоченность делом Baring Vostok

Finam.Ru11:23

Европейский бизнес заявил о рисках для инвестклимата из-за дела Baring Vostok

Ведомости11:17

Европейский бизнес заявил о рисках для инвестклимата России из-за дела Baring Vostok

Rambler News Service11:08
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Экономика

Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви является «чрезвычайной для экономики».
Обновлено в 12:00
Происшествия

Задержана мать ребенка, найденного у «Лосиного острова»

В Москве задержана мать 6-летнего мальчика, который всю ночь провел один в огромном заповеднике "Лосиный остров".
Обновлено в 14:08
Происшествия

Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного

Делом о пытках в ярославской исправительной колонии №1 занимается Следственный комитет России.
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Спорт

Анна Богалий финишировала второй на «Гонке легенд биатлона»

Второе место заняла россиянка Анна Богалий, приехавшая к финишу спустя 42,4 секунды. На огневом рубеже она допустила лишь один промах.
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Политика

Глава IFJ назвал цензурой блокировку в Facebook проекта RT

Президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут назвал цензурой решение администрации Fасевоок заблокировать страницу проекта In the Now.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Одного из руководителей ФТС подозревают во взятке на $140 тыс

В отношении начальника отдела организации дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) России Сергея Галенкова возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский

Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено в 13:37
Авто

Бюджетные автомобили могут исчезнуть с рынка России

Бюджетные автомобили в скором времени могут уйти с российского рынка, пишут 18 февраля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

Трупы лежат на месте. Диверсионная группа ВСУ подорвалась на минах в ЛНР

Обновлено в 14:21
Политика

Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены

Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Политика

Кадыров назначил вместо себя премьер-министра и уехал в ОАЭ

Обновлено в 01:00
Общество

Умер моряк с фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер»

Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне.
Обновлено в 14:09
Общество

Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»

Обновлено в 09:30
Происшествия

Суд вернул Удальцову арестованные по «болотному делу» машину и деньги

Машину и деньги Удальцова арестовали по «болотному делу» в 2012 году в счет обеспечения гражданских исков.
Обновлено в 13:05
Автоспорт

Даниил Квят: Первый день тестов прошел очень продуктивно

Даниил Квят поделился впечатлениями о первом дне за рулем новой машины Toro Rosso на тестах в Барселоне.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло

Андрей Аршавин в сопровождении охраны отобрал дорогую иномарку у своей супруги Алисы, оставив ей только детское автокресло.
Обновлено в 08:52
Политика

Радикалы устроили акцию «Бандера, вставай» в Киеве

Сторонники «Правого сектора» (запрещена в России) и других радикальных движений проводят акцию протеста у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве.
Обновлено в 13:04
Общество

Украинский чиновник включил порно на совещании и был осмеян

Директор украинского предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник включил порно-ролик на совещании в облгосадминистрации в Кропивницком.
Обновлено в 14:24
Хоккей

СКА победил «Локомотив» благодаря дублям Барабанова и Плотникова

Обновлено в 13:58
Политика

Меркель встревожилась из-за недовольства США «Северным потоком-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель испытывает тревогу из-за недовольства Вашингтона строительством газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:58
Футбол

Кудряшов забил гол в дебютном матче за «Истанбул Башакшехир»

Футболист сборной России Федор Кудряшов отметился забитым мячом в своем дебютном матче за турецкий "Истанбул Башакшехир", отличившись в игре 22-го тура чемпионата Турции против "Антальяспора".
Обновлено в 13:09
Общество

Украинские дайверы утопили бюст Ленина в рамках декоммунизации

Украинские дайверы из Днепра (бывший Днепропетровск) в рамках декоммунизации спустили под воду бюст российского революционера, советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина, сообщает в понедельник издание "Информатор".
Обновлено в 11:26
Общество

Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц

Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы.
Обновлено в 09:40
Политика

Молдавия обратилась в ООН и СЕ с жалобой на Россию

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило нескольким международным организациям о недопустимых действиях Российской Федерации в отношении двух молдавских пилотов, которые недавно были освобождены из плена в Афганистане и доставлены в Москву", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.
Обновлено в 07:28
Общество

Росприроднадзор нашел нарушения при съемках картины студии Михалкова

Обновлено в 13:15
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено вчера в 10:09
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В Сочи завели дело против насмерть сбившего девочку полицейского

Следователи возбудили дело в отношении сотрудника патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на станции Адлер, задавившего 10-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Пятеро снайперов армии Венесуэлы записали обращение к Мадуро

Пятеро снайперов армии Венесуэлы записали на видео обращение, где высказались против правительства Николаса Мадуро.
Обновлено в 13:33
Политика

МИД: США пытаются создать «разделительные линии» на Ближнем Востоке

Соединённые Штаты пытаются создать на Ближнем Востоке новые «разделительные линии», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя конференцию в Варшаве, посвящённую «мирному и безопасному будущему» в ближневосточном регионе.
Обновлено в 13:06
Общество

Жители России 19 февраля смогут наблюдать суперлуние

В ночь на 19 февраля жители России смогут наблюдать суперлуние — в этот день Луна подойдёт на минимальное расстояние к Земле, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
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Baring Vostok Capital Partners
Независимая фирма частных капиталовложений, сосредоточенная на инвестициях в Россию и СНГ. «Baring Vostok Private Equity» инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.
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