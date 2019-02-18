Европейский бизнес заявил о влиянии дела Baring Vostok на инвестклиматРБК 11:39

«Задержание руководства Baring Vostok Capital Partners вызвало озабоченность бизнес-сообщества в стране и может серьезно повлиять на инвестиционный климат и привлекательность России для прямых иностранных инвестиций», — говорится в совместном заявлении организаций.

Европейский бизнес заявил о влиянии дела Baring Vostok на инвестклимат

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