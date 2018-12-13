Финансы

Европейский ЦБ свернул программу количественного смягчения
Газета.Ru
вчера в 16:04

Ключевую ставку ЕЦБ оставил на нуле. Замедляющейся экономике ЕС понадобятся новые стимулы, уверены эксперты. Европейский центробанк в четверг 13 декабря объявил о формальном завершении программы скупки активов, или программы количественного смягчения (Quantitative Easing, QE).
Газета.Ruвчера в 16:04

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Европейский ЦБ свернул программу количественного смягчения

Газета.Ruвчера в 16:04

К чему приведет остановка «печатного станка» в Европе

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ЕЦБ до конца года прекратит выкуп активов

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Драги намерен стимулировать экономику, несмотря на завершение скупки активов

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ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидалось

ПРАЙМвчера в 07:57

Аналитики полагают, что ЕЦБ завершит программу покупки активов

РИА Новости12 декабря в 16:54
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 01:26, Ашберн
Финансы

Минфин РФ: профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,39 трлн рублей

Профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, об этом говорится в предварительной оценке исполнения бюджета, опубликованной на сайте Министерства финансов.
Обновлено в 00:47
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено вчера в 07:50
Финансы

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По словам Орешкина, Минэкономразвития готовится пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле будущего года.
Обновлено в 01:10
Финансы

ЦБ попытается сдержать натиск на рубль повышением ставки

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Обновлено в 01:10
Финансы

МВФ подвел итог глобальному долгу за 2017 год

Общий глобальный долг по всем выданным кредитам МВФ увеличился до 225% от мирового ВВП В конце прошлого года сумма глобального долга составила $184 трлн.
Обновлено вчера в 14:30
Финансы

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Обновлено вчера в 04:56
Финансы

В Якутии будут приняты жёсткие меры к муниципалитетам-должникам

Ряд жёстких мер будет принят в отношении муниципальных администраций, накопивших большие долги по оплате коммунальных услуг, завоза тарированного топлива и социально-значимых продуктов питания, заявил на совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами районов первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.
Обновлено вчера в 21:18
Финансы

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%

13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено вчера в 07:05
Финансы

Криптозима остудила запал крипторынка. Биткоин борется за $3300

Курс биткоина приблизился к уровню годового минимума и борется за удержание $3300.
Обновлено в 01:00
Финансы

Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию

Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено вчера в 02:48
Финансы

Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы

Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн

Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено вчера в 01:03
Финансы

В ноябре объемы кредитования в Китае выросли в 1,8 раза

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в ноябре увеличился до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).
Обновлено 12 декабря в 10:47
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Банк «Ак Барс» повысил ставки по ипотеке

Банк «Ак Барс» повысил ставки по ипотечным программам.
Обновлено вчера в 06:30
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Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане

Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
Обновлено 12 декабря в 08:30
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