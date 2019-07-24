Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газуРИА Новости 13:00
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
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Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Общество
При раскопках в центре Екатеринбурга нашли посуду XVIII века
В центре Екатеринбурга на месте бывшего завода-крепости во время раскопок найдено порядка 80 экземпляров керамической посуды и металлических кованых предметов XVIII века.
Обновлено в 22:59
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по провинции Дераа
Израиль нанес удар по сирийскому району Тель-Хара в провинции Дераа, сообщает государственный телеканал Alikhbaria Syria на своей странице в Facebook.
Обновлено в 20:12
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено в 21:00
Технологии
Сервис YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей
Сервис бытовых услуг YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей, сообщает vc.ru.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено в 10:30
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Политика
Зеленский назвал кандидата на должность генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, как передает "Интерфакс-Украина", заявил, что рассматривает заместителя главы своего офиса Руслана Рябошапку в качестве кандидата на пост генпрокурора страны.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Здоровье
Врачи назвали болезни, которых стоит опасаться летом
Летом именно болезни почек и мочевого пузыря дают знать особенно часто.
Обновлено в 22:07
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
После разрыва с Купером Шейк не стремится к новым отношениям
Шейк много работает и занимается дочерью, которую она родила два года назад Куперу.
Обновлено в 17:00
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
ВКС России посчитали действия пилотов ВВС Южной Кореи хулиганскими
Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал действия летчиков ВВС Южной Кореи, которые были зафиксированы во время сопровождения российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, воздушным хулиганством.
Обновлено в 11:36
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Гонконге демонстранты нарушили работу метро
В утренний час пик на одной из центральных станций метро Гонконга десятки демонстрантов заблокировали двери в поезде, спровоцировав задержки в движении поездов по главной ветке на острове, сообщило местное телевидение.
Обновлено в 23:12
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Политика
Россиянам упростили въезд в ещё одну страну
Раньше путешественники могли оставаться в стране только 30 дней, но теперь продолжительность пребывания увеличивается до 90 дней.
Обновлено в 23:15
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Здоровье
Названа опасность пропущенного завтрака
Обновлено в 21:14
Политика
Россия предложила концепцию безопасности в Персидском заливе
Заместитель главы МИДа Михаил Богданов представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:58
Политика
Лавров призвал США снять санкции против Кубы
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT призвал США снять санкции против Кубы, которые действуют вот уже 60 лет.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Требования к палаточным лагерям разработают после трагедии в «Холдоми»
МЧС начало разработку единых требований безопасности в палаточных лагерях после пожара на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погибли четыре ребенка, пишут «Известия».
Обновлено в 23:08
Происшествия
В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами
Обновлено в 17:22
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 18:09
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06