Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газуРИА Новости 13:00
Оператор украинской ГТС заговорил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
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с чего всё началось
""Укртрансгаз" заявляет, что эти финансовые проблемы в основном стали результатом неэффективности механизма балансировки, реализованного в соответствии с кодексом ГТС, и несанкционированного отбора газа из системы", – цитирует документ "Украинские новости".Утро.ru15:00
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Общество
Опубликован список сериалов, которые смотрит Елизавета II
Обновлено в 18:27
Футбол
«Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Маккаби»
24-летний полузащитник израильского "Маккаби" Дор Перец попал под трансферный прицел столичного "Локомотива", - утверждает во вторник "СЭ".
Обновлено в 16:58
Политика
Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией
Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Обновлено в 18:28
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено в 18:12
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Футбол
«Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры в квалификации Лиги Европы
Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы «Астана» в гостях неожиданно потеряла очки в матче с андоррской «Санта-Коломой».
Обновлено в 18:29
Политика
Зеленский рассказал, кого рассматривает на должность генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одним из кандидатов на должность генпрокурора Украины является заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:50
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Авто
Haval планирует получить льготы в России
Дедлайн подписания СПИКов с автопроизводителями истёк 1 июля и большинство компаний успели согласовать условия и заключить соглашения, которые предоставляют льготы в обмен на инвестиции в развитие производства в России.
Обновлено в 09:58
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Наука
Происхождение скифов связали с алтайскими народами
Исследователи показали, что скифы и сарматы, в том числе, произошли от древних алтайских народов, говорится в Current Biology.
Обновлено в 03:37
Политика
Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием
Обновлено в 10:11
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено в 12:02
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Хельсинки
«Два человека пострадали в результате стрельбы на улице Хиеталахденкату», — говорится в сообщении.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Общество
Минсельхоз не увидел рисков для урожая из-за гибели пчел
Министерство сельского хозяйства России не видит рисков сокращения урожайности сельскохозяйственных культур в связи с гибелью пчел.
Обновлено в 09:13
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания
В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено в 11:59
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено в 15:58
Политика
Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 12:38