с чего всё началось

Оператор украинской ГТС заговорил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Футбол «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Маккаби» 24-летний полузащитник израильского "Маккаби" Дор Перец попал под трансферный прицел столичного "Локомотива", - утверждает во вторник "СЭ".

Политика Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.

Экономика Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20% С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

Футбол «Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры в квалификации Лиги Европы Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы «Астана» в гостях неожиданно потеряла очки в матче с андоррской «Санта-Коломой».

Политика Зеленский рассказал, кого рассматривает на должность генпрокурора Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одним из кандидатов на должность генпрокурора Украины является заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Авто Haval планирует получить льготы в России Дедлайн подписания СПИКов с автопроизводителями истёк 1 июля и большинство компаний успели согласовать условия и заключить соглашения, которые предоставляют льготы в обмен на инвестиции в развитие производства в России.

Политика Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Наука Происхождение скифов связали с алтайскими народами Исследователи показали, что скифы и сарматы, в том числе, произошли от древних алтайских народов, говорится в Current Biology.

Политика Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.

Общество В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Происшествия Два человека пострадали в результате стрельбы в Хельсинки «Два человека пострадали в результате стрельбы на улице Хиеталахденкату», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Общество Минсельхоз не увидел рисков для урожая из-за гибели пчел Министерство сельского хозяйства России не видит рисков сокращения урожайности сельскохозяйственных культур в связи с гибелью пчел.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.

Экономика Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года "Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.