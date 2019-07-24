Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газуРИА Новости 13:00

Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
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В письме, адресованном Коболеву, текст которого приводит издание
 «Украiнське новини», подчёркивается, что сложившаяся ситуация угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок газа.
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