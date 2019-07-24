Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газуРИА Новости 13:00
Оператор украинской ГТС заговорил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
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с чего всё началось
В письме, адресованном Коболеву, текст которого приводит издание «Украiнське новини», подчёркивается, что сложившаяся ситуация угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок газа.News.ru21:06
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