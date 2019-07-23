с чего всё началось

Оператор украинской ГТС заговорил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

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Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".

Происшествия Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.

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Политика Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.