Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газуРИА Новости 13:00
Оператор украинской ГТС заговорил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
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с чего всё началось
В письме, адресованном Коболеву, текст которого приводит издание «Украiнське новини», подчёркивается, что сложившаяся ситуация угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок газа.News.ru21:06
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Общество
В Барнауле и Бийске введен режим «черного неба»
Плотная мгла, в которую погрузился Алтайский край из-за лесных пожаров в Красноярском крае, стала причиной введения в крупнейших городах региона режима "черное небо".
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Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено в 10:30
Общество
Путин поручил вернуть отдельным категориям россиян надбавки к пенсии
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину вернуть право на надбавку к пенсии для отдельных категорий работников на селе, стаж которых превышает 30 лет.
Обновлено в 09:57
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Политика
У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи
Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.
Обновлено в 03:08
Здоровье
Московский ученый назвал возможные причины массовой гибели пчел
Напомним, ранее в Россельхознадзоре основной причиной массовой гибели пчел назвали бесконтрольное использование пестицидов в процессе обработки полей.
Обновлено в 20:58
Политика
Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.
Обновлено в 19:30
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Здоровье
В кемеровском областном кардиоцентре появился Wi-Fi
В кемеровском областном клиническом кардиологическом диспансере, который носит имя выдающегося российского кардиохирурга Леонида Барбараша, завершились работы по оснащению медицинского учреждения доступом в интернет по технологии Wi-Fi.
Обновлено вчера в 05:14
Кино
Тайка Вайтити поделился первым трейлером к «Кролику Джоджо»
Стоило кинофестивалю в Торотно объявить программу и анонсировать премьеру новой ленты новозеландца Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», как режиссёр тут же поделился в своём Instagram трейлером и постером грядущего фильма.
Обновлено в 12:14
Футбол
Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака»
По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Ковальчук и Чумаков не скрывали чувства на сцене в Юрмале
Обновлено в 14:53
Музыка
Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
Обновлено в 15:05
Общество
Суд обязал губернатора Иркутской области уволить опального министра
Суд удовлетворил требование прокурора о признании незаконным бездействие Левченко, который не уволил министра, несмотря на выявленные прокуратурой еще в 2018 году со стороны Шеверды нарушения антикоррупционного законодательства: министр Иркутской области указал недостоверные сведения о своих доходах, в том числе не указал доходы от продажи ценных бумаг и автомобиля на сумму 4,7 млн. рублей.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс спровоцировала слухи о помолвке
Рассматривая фотографии, поклонники певицы обратили внимание на кольцо на пальце Бритни, которое напоминает помолвочное, и сразу же начали поздравлять ее с помолвкой.
Обновлено в 11:01
Наука
Фотографии туристов помогают ученым в исследованиях
Обновлено в 16:56
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Технологии
Сервис YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей
Сервис бытовых услуг YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей, сообщает vc.ru.
Обновлено в 14:56
Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика
Новым главой Пентагона стал Марк Эспер
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа
Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.
Обновлено в 19:23
Политика
Кличко вызвали на допрос в украинское бюро расследований
Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на допрос в государственное бюро расследований по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:34
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено в 21:00
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено в 20:12
Культура
Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» стартовал в Барнауле
Главным днем фестиваля станет 27 июля.
Обновлено в 02:42