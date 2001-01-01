Экономика

Европейские рынки акций завершили торги в пятницу на подъемеФинмаркет 01:25

Инвесторы в пятницу продолжали следить за ситуацией в отношениях США и Китая на фоне противоречивых сигналов, поступающих с двух сторон. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Фондовые индексы РФ растут в начале торгов

Финмаркет03:03
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Политика

Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму

Обновлено в 11:21
Экономика

Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле

«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.
Обновлено в 11:03
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби

"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
Общество

Гребень амурского паводка смещается у Хабаровска

Обновлено 17 августа в 23:02
Политика

Жена Нетаньяху в Киеве бросила кусок гостевого каравая на землю

Премьер-министр отломил хлеб, попробовал и передал жене. Но она бросила кусок каравая на землю.
Обновлено в 04:51
Общество

В Instagram произошел массовый сбой

Сбой в работе Instagram наблюдается сегодня по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 09:08
Общество

Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»

Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Музыка

Гуф представит новые песни в Москве

Обновлено в 13:03
Общество

«Депо» забронировало Павелецкий

У вокзала откроется новый фуд-молл Владельцы "Киевской площади" Год Нисанов и Зарах Илиев решили тиражировать в Москве формат фуд-молла "Депо", открытого весной этого года в районе Белорусского вокзала.
Обновлено в 18:24
Экономика

Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back

Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Здоровье

Девушка 4 года не занималась сексом с мужем из-за редкого заболевания

Жительница американского штата Техас рассказала свою историю о том, что она на протяжении четыре лет не могла заниматься сексом из-за редкого заболевания, об этом пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Технологии

Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах

Пользование гаджетами в стенах школы рекомендуется ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса», говорится на сайте Минпросвещения в понедельник, 19 августа.
Обновлено в 01:38
Политика

Бахрейн присоединился к коалиции США в Персидском заливе

Бахрейн присоединится к коалиции под эгидой США по обеспечению безопасности морских путей в районе Персидского залива, цитирует бахрейнское агентство BNA заявление короля Хамада ибн Исы Аль Халифы.
Обновлено в 14:59
Экономика

Эксперты рассказали, когда в России ждать нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 07:58
Культура

Сергея Жигунова обвинили в мошенничестве

Обновлено в 07:16
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Минобороны Сербии назвало срок поставки российских Ми-35 и Ми-17

Семь российских вертолетов будут поставлены Сербии в первом квартале 2020 года.
Обновлено в 03:47
Здоровье

Американка перепутала беременность с камнями в почках и родила тройню

Даннет Глитц из Южной Дакоты не догадывалась о том, что скоро станет матерью, пока не обратилась к врачу по поводу камней в почках.
Обновлено в 02:40
Общество

ФТС опровергла ужесточение правил ввоза в страну овощей и фруктов

Ужесточение правил ввоза на территорию России продуктов растительного происхождения опровергло отечественное федеральное таможенное ведомство 19 августа, сообщает пресс-служба ФТС.
Обновлено в 13:41
Культура

В Москве пройдет выставка, которая объединит более 100 частных музеев

Знаменитый Музей дулевского фарфора из Московской области покажет богатейшую коллекцию фарфоровых изделий, произведенных на заводе.
Обновлено в 07:55
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Кино

Будущий президент: Появился трейлер сериала Райана Мёрфи «Политик»

Обновлено в 10:48
Футбол

Сульшер: «Вероятно, „Вулверхэмптон“ заслужил забить гол»

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:1). Мы доминировали, забил первый гол.
Обновлено в 17:56
Политика

Twitter заморозил тысячи аккаунтов-противников митингов в Гонконге

Соцсети Facebook и Twitter в понедельник заблокировали тысячи аккаунтов, через которые власти Китая, предположительно, распространяли критические сообщения о протестном движении в Гонконге, сообщает CNBC.
Обновлено в 15:53
Авто

В Калифорнии спорткар McLaren ушел с молотка за рекордные $19,8 млн

Спортивный автомобиль McLaren F1 продали с аукциона в американском городе Монтерей (штат Калифорния) за целых $19,8 млн.
Обновлено в 02:45
Технологии

Искусственный интеллект подумает о безопасности

Используя искусственный интеллект для детального анализа конкретного API, решение Salt Security определяет признаки его нормального и аномального поведения.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе

В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 17:19
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Термин, используемый для обозначения группы государств Европы, объединённых по политическому или культурно-географическому признаку. В годы Холодной войны к странам Западной Европы относили членов блока НАТО, в то время как восточно-европейские государства составляли блок ОВД.
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