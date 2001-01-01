Экономика
Европейские рынки акций завершили торги в пятницу на подъемеФинмаркет 01:25
Инвесторы в пятницу продолжали следить за ситуацией в отношениях США и Китая на фоне противоречивых сигналов, поступающих с двух сторон. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика
Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму
Обновлено в 11:21
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле
«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.
Обновлено в 11:03
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
Общество
Гребень амурского паводка смещается у Хабаровска
Обновлено 17 августа в 23:02
Политика
Жена Нетаньяху в Киеве бросила кусок гостевого каравая на землю
Премьер-министр отломил хлеб, попробовал и передал жене. Но она бросила кусок каравая на землю.
Обновлено в 04:51
Общество
В Instagram произошел массовый сбой
Сбой в работе Instagram наблюдается сегодня по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 09:08
Общество
Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Музыка
Гуф представит новые песни в Москве
Обновлено в 13:03
Общество
«Депо» забронировало Павелецкий
У вокзала откроется новый фуд-молл Владельцы "Киевской площади" Год Нисанов и Зарах Илиев решили тиражировать в Москве формат фуд-молла "Депо", открытого весной этого года в районе Белорусского вокзала.
Обновлено в 18:24
Экономика
Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back
Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Здоровье
Девушка 4 года не занималась сексом с мужем из-за редкого заболевания
Жительница американского штата Техас рассказала свою историю о том, что она на протяжении четыре лет не могла заниматься сексом из-за редкого заболевания, об этом пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Технологии
Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах
Пользование гаджетами в стенах школы рекомендуется ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса», говорится на сайте Минпросвещения в понедельник, 19 августа.
Обновлено в 01:38
Политика
Бахрейн присоединился к коалиции США в Персидском заливе
Бахрейн присоединится к коалиции под эгидой США по обеспечению безопасности морских путей в районе Персидского залива, цитирует бахрейнское агентство BNA заявление короля Хамада ибн Исы Аль Халифы.
Обновлено в 14:59
Экономика
Эксперты рассказали, когда в России ждать нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 07:58
Культура
Сергея Жигунова обвинили в мошенничестве
Обновлено в 07:16
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Минобороны Сербии назвало срок поставки российских Ми-35 и Ми-17
Семь российских вертолетов будут поставлены Сербии в первом квартале 2020 года.
Обновлено в 03:47
Здоровье
Американка перепутала беременность с камнями в почках и родила тройню
Даннет Глитц из Южной Дакоты не догадывалась о том, что скоро станет матерью, пока не обратилась к врачу по поводу камней в почках.
Обновлено в 02:40
Общество
ФТС опровергла ужесточение правил ввоза в страну овощей и фруктов
Ужесточение правил ввоза на территорию России продуктов растительного происхождения опровергло отечественное федеральное таможенное ведомство 19 августа, сообщает пресс-служба ФТС.
Обновлено в 13:41
Культура
В Москве пройдет выставка, которая объединит более 100 частных музеев
Знаменитый Музей дулевского фарфора из Московской области покажет богатейшую коллекцию фарфоровых изделий, произведенных на заводе.
Обновлено в 07:55
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Футбол
Сульшер: «Вероятно, „Вулверхэмптон“ заслужил забить гол»
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:1). Мы доминировали, забил первый гол.
Обновлено в 17:56
Политика
Twitter заморозил тысячи аккаунтов-противников митингов в Гонконге
Соцсети Facebook и Twitter в понедельник заблокировали тысячи аккаунтов, через которые власти Китая, предположительно, распространяли критические сообщения о протестном движении в Гонконге, сообщает CNBC.
Обновлено в 15:53
Авто
В Калифорнии спорткар McLaren ушел с молотка за рекордные $19,8 млн
Спортивный автомобиль McLaren F1 продали с аукциона в американском городе Монтерей (штат Калифорния) за целых $19,8 млн.
Обновлено в 02:45
Технологии
Искусственный интеллект подумает о безопасности
Используя искусственный интеллект для детального анализа конкретного API, решение Salt Security определяет признаки его нормального и аномального поведения.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18