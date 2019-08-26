Политика
ИзвестияЕвропейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
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Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить. Но каждый выберет сам для себя. Не хотят — не надо, у нас никаких потерь от того не будет.
— Павел Виноградов, российский космонавтПолитика Сегодня вчера в 12:03
с чего всё началось
Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о том, что в ближайшие годы полностью откажется от использования российских «Союзов» для доставки своих астронавтов на МКС. О том, какие последствия повлечет это решение, рассказал «360» российский космонавт Павел Виноградов.Телеканал 360°вчера в 10:37
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Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru вчера в 20:38
Транспорт
Дальний Восток может остаться без «плоских тарифов» Аэрофлота
Дальний Восток может остаться без "плоских тарифов".
MagadanMedia.ru вчера в 22:50
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Политика
Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.
РИА Новости вчера в 23:11
Технологии
Крупные аэропорты России тестируют систему распознавания лиц
Технология распознавания лиц начала тестироваться в крупных аэропортах России.
News.ru 00:03
Общество
Автор «Супрематического креста» в Екатеринбурге призвал к диалогу
Художник Покрас Лампас призвал к дискуссии, чтобы найти компромиссное решение по своей работе «Супрематический крест».
REGNUM вчера в 03:59
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России пять игроков «Зенита»
МР7.ру вчера в 12:11
Общество
AP: умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо
Дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо, наряды которой носили бывшая первая леди США Мишель Обама и актриса Деми Мур, умерла в США в возрасте 59 лет.
ТАСС вчера в 17:45
Футбол
Вальдес купил новые бутсы дебютанту «Барселоны»
Спорт-Экспресс вчера в 21:50
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия вчера в 10:46
Экономика
Жителей Хакасии пригрозили оставить без электроэнергии
Энергетики могут со 2 сентября ограничить подачу электроэнергии предприятиям ЖКХ Хакасии из-за накопившейся у них задолженности.
Lenta.ru вчера в 09:02
Политика
В России решили судиться с Boeing
Поводом для расторжения контракта называют небрежные действия и решения Boeing при разработке самолета, а также утаивание критической информации от клиентов и авиавластей США «Авиакапитал-Сервис» заказала 35 самолетов Max 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте.
Lenta.ru вчера в 21:39
Финансы
ЦБ Китая понизил курс юаня до минимального значения с марта 2008 года
Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 18 марта 2008 года.
ТАСС вчера в 22:36
Финансы
Эксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам
Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что негативные настроения сменил комментарий президента США Дональда Трампа на саммите G7, временно снизивший риски эскалации торговой войны.
ТАСС вчера в 13:22
Политика
Медведев назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Одним из главных условий, которые должны рассматриваться при обсуждении вопроса возможного перехода России на четырехдневную рабочую неделю, является сохранение размеров зарплат работников.
Евразия Daily 23 августа в 17:19
Музыка
Названы участники церемонии вручения MTV Music Awards
В Ньюарке 27 августа пройдет торжественная церемония вручения MTV Music Awards. Откроет мероприятие выступление Тейлор Свифт.
Культуромания вчера в 16:33
Политика
Макрон анонсировал встречу Путина и Зеленского в «нормандском формате»
Встреча глав Германии, России, Украины и Франции «в нормандском формате» пройдет в сентябре.
БИЗНЕС Online вчера в 13:44
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Общество
В работе Facebook произошел сбой
Пользователи соцсети Facebook по всему миру столкнулись с проблемами в ее работе, сообщает Downdetector.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Политика
Нешуточная власть
Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik вчера в 20:00
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Политика
На Украине готовятся к банкротству ГТС и новому росту тарифов на газ
Предварительные объемы импорта составят 1,5 млрд кубометров в год, независимо от наличия транзита российского газа через украинскую ГТС.
ГЛАС.RU вчера в 05:08
Армия и оружие
В ЮВО стартовали масштабные учения
МедиаКорСеть вчера в 11:38
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости вчера в 14:14
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
REGNUM вчера в 00:43
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17