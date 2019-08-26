Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о том, что в ближайшие годы полностью откажется от использования российских «Союзов» для доставки своих астронавтов на МКС. О том, какие последствия повлечет это решение, рассказал «360» российский космонавт Павел Виноградов.

с чего всё началось

Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить. Но каждый выберет сам для себя. Не хотят — не надо, у нас никаких потерь от того не будет.

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