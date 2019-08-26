Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о том, что в ближайшие годы полностью откажется от использования российских «Союзов» для доставки своих астронавтов на МКС. О том, какие последствия повлечет это решение, рассказал «360» российский космонавт Павел Виноградов.

с чего всё началось

Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить. Но каждый выберет сам для себя. Не хотят — не надо, у нас никаких потерь от того не будет.

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС. Об этом заявил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, передает «Интерфакс».

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Происшествия Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.

Экономика «Детский мир» до конца года откроет 90 новых магазинов, а не 70 Сеть магазинов "Детский мир" увеличила полугодовую прибыль по МСФО почти в два раза, до 1,98 млрд рублей, и улучшила прогноз по открытию новых магазинов до конца 2019 года до не менее 90 вместо ранее планировавшихся 70.

Здоровье Специалист рассказал, что делать при детском энурезе Специалисты рассказали о детском энурезе, и какую помощь ребенку должны оказать родители.

Здоровье В Великобритании две собаки помогли обнаружить рак у своих хозяек В Великобритании собаки по запаху помогли диагностировать рак у двух своих хозяек, сообщает газета Daily Mirror.

Фигурное катание Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.

Культура Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.

Политика В Германии призвали улучшить отношения с Россией Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.

Финансы Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".

Политика Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии «Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы», — уточнила она в Twitter.

Политика Экс-президент Украины рассказал, что не засыпает без пистолета Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что каждую ночь перед сном кладет на прикроватную тумбочку пистолет из-за ощущения необъяснимой угрозы, пишет Lenta.ru.

Авто Новый Porsche Taycan уже установил рекорд Нюрбургринга Еще замаскированный Porsche Taycan установил новый рекорд для четырехдверных электромобилей на Нюрбургринге, преодолев знаменитую немецкую трассу за 7 минут и 42 секунды.

Общество Метро объяснило иск к оппозиционерам сверхурочной работой Московский метрополитен объяснил причину подачи иска против нескольких оппозиционеров, обвиненных в организации несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, пишут "Ведомости".

Шоу-бизнес Михаил Боярский после упреков семьи пересел с «Нивы» на «Мерседес» Михаил Боярский рассказал журналистам, почему он пересел на «Мерседес». Актер решил сменить автомобиль после упреков его семьи.

Киберспорт Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.

Футбол Урал — Сочи 3:1 В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

Здоровье В Брянской области почти 8 млрд рублей направят на борьбу с раком На региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Брянской области потратят 7 млрд 894,02 млн рублей.

Общество Johnson & Johnson обвинили в содействии опиоидному кризису Судья округа Кливленд Тад Болкмен обязал компанию Johnson & Johnson выплатить штраф в 572 миллиона долларов за участие в опиоидном кризисе в 90-х годах в США.

Авто Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента Как именно возраст влияет на выбор автомобиля, рассказали порталу Wroom.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Космос На МКС успешно перестыковали корабль «Союз МС-13» Космонавт Александр Скворцов провёл перестыковку корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.