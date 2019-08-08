Службы ЕС разрабатывают инструкции для работы с визовыми заявлениями, поданными жителями Донбасса с российским гражданством и для выявления выданных им российских паспортов. Об этом 9 августа «РИА Новости» сообщил источник в структурах ЕС.

ЕС создаст инструкции по выявлению паспортов РФ у жителей Донбасса

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