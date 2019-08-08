Политика

ЕС создаст инструкции по выявлению паспортов РФ у жителей ДонбассаИзвестия 15:00

Службы ЕС разрабатывают инструкции для работы с визовыми заявлениями, поданными жителями Донбасса с российским гражданством и для выявления выданных им российских паспортов. Об этом 9 августа «РИА Новости» сообщил источник в структурах ЕС.
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ЕС разработает инструкцию по выявлению паспортов РФ у жителей Донбасса

РЕН ТВ15:38

ЕС создаст инструкции по выявлению паспортов РФ у жителей Донбасса

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Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян

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В ЕС придумают механизм поиска жителей Донбасса среди граждан России

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Евросоюз озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян

Lenta.ru14:44

ЕС готовит общие правила по выявлению и непризнанию паспортов РФ для жителей Донбасса

Коммерсантъ07:12
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Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу

Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
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Транспорт

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
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Gears 5 ушла на золото — сюжетную кампанию покажут на gamescom 2019

Создатели Gears 5 из The Coalition закончили основную часть производства боевика и отправили мастер-диск в печать — проект официально ушёл на золото и выйдет без задержек 10 сентября.
Обновлено в 11:19
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Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм

22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Общество

Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Кино

Режиссёр «Ярости» снимет фильм о событиях Второй мировой войны

Обновлено в 10:52
Общество

Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека

Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Теннис

Медведев пробился в полуфинал турнира в Монреале

Обновлено в 16:17
Политика

Экс-директора «Рустави-2» обвинили в финансовых махинациях

Генпрокуратура Грузии обвинила бывшего гендиректора телеканала "Рустави-2" в финансовых махинациях, которые принесли ущерб в $2 млн.
Обновлено в 11:39
Футбол

«Бавария» может арендовать Манджукича

Обновлено в 16:05
Футбол

Медведев объяснил желание экс-футболистов «Зенита» играть за «Сочи»

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему многие футболисты сине-бело-голубых переходят в "Сочи".
Обновлено в 14:12
Гаджеты

Huawei представила операционную систему HarmonyOS

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Политика

«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной

Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
Обновлено в 10:10
Наука

Палеонтологи обнаружили в Китае древнейший в Азии окаменевший лес

Окаменелости самого древнего из ископаемых лесов Азии обнаружены в окрестностях города Синьхан, в провинции Аньхой на востоке Китая.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено в 10:23
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Экономика

Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Здоровье

Онколог назвал семь признаков развития рака

Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил их в интервью журналу «Профиль».
Обновлено в 12:17
Экономика

Fitch повысило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы

Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
Обновлено в 15:48
Авто

«Калашников» создал электромобиль для каршеринга

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено в 08:41
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Общество

Взрыв башни атомной электростанции в Германии попал на видео

Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Президент Грузии заявила, что страна живет по стандартам НАТО

Обновлено в 11:30
Происшествия

Пострадавших при взрыве в Нёноксе доставили в Москву

8 августа на военном объекте в Северодвинске произошёл взрыв. Погибли два человека, ещё шесть — серьёзно пострадали.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Мария Комиссарова стала мамой во второй раз

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.
Обновлено в 11:40
Музыка

Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:30
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