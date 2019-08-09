Политика

Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиянРИА Новости 14:18

Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
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с чего всё началось
В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle
 со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.
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