с чего всё началось

Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

Шоу-бизнес Вилли Токарева похоронили в Москве Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Шоу-бизнес Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Политика Жители Нагасаки вспомнили жертв ядерной бомбардировки Жители японского города Нагасаки почтили минутой молчания память земляков, которые погибли от ядерного удара 74 года назад.

Политика Совфед конкретизирует места для митингов Верхняя палата подготовит закон «по точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера – и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить», подтвердил председатель комиссии Андрей Климов.

Политика Турецкий политик призвал Эрдогана «открыто» признать Крым российским Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.

Футбол «Лион» разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции В матче первого тура чемпионата Франции "Монако" уступил "Лиону". Встреча закончилась со счетом 0:3.

Транспорт В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.

Экономика Uber понес рекордные убытки на $5,2 млрд во втором квартале 2019 года Сервис такси Uber во втором квартале 2019 финансового года понес рекордные убытки, следует из отчетности компании.

Происшествия В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча Шесть человек пострадали в результате смерча, который пронесся в пятницу вечером над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией, сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек, сообщили местные СМИ и пожарная служба.

Происшествия При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Единоборства Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Экономика Глава британского Минфина заявил, что стране не грозит рецессия Министр финансов Великобритании Саджид Джавид выразил уверенность в том, что стране не грозит рецессия после того, как ВВП королевства впервые за 7 лет сократился во II квартале текущего года.

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

Общество Четверть российских детей живут за чертой бедности «26% детей в России в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 год)», — рассказали в ведомстве.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.

Политика Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.

Кино «Медное солнце» с Владимиром Машковым номинировали на международную премию Военная драма «Медное сердце» с Владимиром Машковым в главной роли выдвинута на международную премию Content Innovation Awards, которую вручают за достижения в области телевизионного искусства.

Политика Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".

Происшествия В Костромской области два человека погибли в ДТП 9 августа 2019 г. около 13:00 в Шарьинском районе Костромской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло два человека, еще один пострадал.

Гаджеты Huawei представила операционную систему HarmonyOS Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.

Экономика Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма» «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.

Технологии Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости «Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.