Политика

Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиянРИА Новости вчера в 14:18

Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
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