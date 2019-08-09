Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиянРИА Новости вчера в 14:18
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
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ЕС готовит общие правила по выявлению и непризнанию паспортов РФ для жителей Донбасса
Коммерсантъвчера в 07:12
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Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
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Сборная России по хоккею пробилась в финал Кубка Глинки/Гретцки.
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Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
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Ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту израильский спутник AMOS-17.
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Обновлено вчера в 23:39
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Новый вид паука-волка нашли на Алтае
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Обновлено 08 августа в 07:47
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Сильный ветер повалил свыше 40 деревьев и повредил более 20 автомобилей на территории столицы, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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Обновлено вчера в 22:00
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
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Ученые объяснили, почему кошки едят траву
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