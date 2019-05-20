Энергетика
Европейские компании отказались оплачивать российскую нефтьOilCapital.ru вчера в 10:24
Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Компании уже уведомили о своем решении «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Обновлено в 00:51
Здоровье
Результат опроса показал, каких врачей не хватает в России
Чаще всего респонденты жаловались на отсутствие невролога.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено вчера в 06:04
Гаджеты
Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng
Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено в 00:31
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье
Названа основная угроза для женского сердца
Ученые отметили, что большинство случаев развития заболеваний сердца можно было бы предотвратить, если регулярно выполнять физические упражнения и соблюдать при этом здоровую сбалансированную диету.
Обновлено в 00:17
Политика
Bloomberg: За время президентства Порошенко потерял 40% богатства
Bloomberg отмечает, что Порошенко не единственный из украинских бизнесменов, чьи доходы упали в годы экономического спада на Украине и вооруженного конфликта на востоке страны.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
«Предварительно установлено, что 20 мая в приёмный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом «отравление ядовитым веществом» (крысиный яд)», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Москве задержали соратника Алексея Навального, Леонида Волкова
Информацию о задержании подтвердил и Навальный. По его данным, Волкова забрали со словами "мы вас заждались".
Обновлено в 01:15
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Политика
Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Болезнь Ньюкасла выявили у птиц в приморском селе
Очаги заболевания Ньюкасла были выявлены в трех хозяйствах села Комаровка в Приморском крае, в связи с чем было решено ввести карантин на территории населенного пункта.
Обновлено в 00:54
Общество
В Приморье восстановили нарушенное электроснабжение
Напомним, электроснабжение в Фокино и в Партизанском муниципальном районе было нарушено из-за штормовой погоды 20 мая.
Обновлено вчера в 22:20
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции
Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:33
Экономика
В Венесуэле откажутся от использования Visa, Mastercard и Maestro
C 30 ноября 2019 года должны быть прекращены операции по дебетовым картам этих систем, с 30 января 2020 года - по кредитным, передает агентство РИА Новости.
Обновлено в 00:12
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находилось 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину
Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено вчера в 05:17
Музыка
Жюри Грузии оценило выступление Лазарева на Евровидении в ноль баллов
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании
В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:13
Наука
Facebook рассказал о разработке «любопытных» роботов
Что важно, алгоритмы машинного обучения Facebook занимаются анализом "сырых", необработанных данных.
Обновлено вчера в 13:22
Кино
Финальная серия «Игры престолов» установила новый рекорд по просмотрам
Премьера финального эпизода киносаги "Игра престолов" собрала около 19,3 миллиона зрителей. Об этом сообщил 20 мая телеканал HBO.
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.
Обновлено вчера в 05:07
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Кемерово ликвидировали пожар в автосалоне Hyundai
Пожар в автосалоне "Хендай" в Кемерово полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено вчера в 12:04
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:01