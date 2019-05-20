Энергетика
Европейские компании отказались оплачивать российскую нефтьOilCapital.ru 10:24
Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Компании уже уведомили о своем решении «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Общество
В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета
Обновлено в 03:42
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве
Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:34
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37
Общество
В Сочи установят мемориал жертвам авиакатастрофы ТУ-154
По ее данным, родственники погибших при поддержке меценатов создали монумент высотой почти 2 метра, изображающий раскрытую книгу, на страницах которой перечислены имена жертв трагедии.
Обновлено в 11:01
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Политика
Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП
Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Авто
Компания Volkswagen приготовила семь концептов для США
В этом году на мероприятии SOWO в городе Саванна (штат Джорджия) американское крыло компании представило семь шоу-каров, придуманных энтузиастами для энтузиастов.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Москве задержали члена совета движения за права избирателей «Голос» Романа Удота
Год назад представителя «Голоса» задержали в московском аэропорту по подозрению в краже мобильного телефона у корреспондентки НТВ.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Политика
Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти
Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
Французский авианосец едва не потерял 7 истребителей Rafale
В субботу, 18 мая, семь истребителей Dassault Rafale, закончив очередной этап учений, который проводился вместе с военной авиацией Индонезии, должны были вернуться на борт авианосца, однако выполнить это они не смогли.
Обновлено в 11:03
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено 18 мая в 19:02
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Футбол
Вратаря тульского «Арсенала» Михаила Левашова купит «Спартак»
Трансфер, который будто бы должен завершиться к концу мая, обойдется московскому «Спартаку» в миллион евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте тульского футболиста.
Обновлено в 11:30
Общество
В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма
В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Общество
Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Общество
ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения
Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55