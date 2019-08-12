Футбол
Хавбек «Спартака» Бакаев попал в сферу интересов европейских клубовМатч ТВ 08:04
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев заинтересовал несколько европейских клубов. Как сообщает источник, скауты европейских команд около года следят за хавбеком, но в последний месяц интерес особо обострился.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:10, Вашингтон
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Разведка США нашла свое объяснение взрыва в Белом море
Обновлено в 13:52
Здоровье
Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом
Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:26
Кино
Джорджу Мартину достался «якутский Оскар»
В руках герой держит меч, клинок которого выполнен из обсидиана, а на подставке красуется гравировка "Джорджу Мартину из Якутии с любовью".InterMedia напоминает: "якутский Оскар" впервые был вручён в 2016 году Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 06:19
Здоровье
Названа самая сложная часть жизни в российской тюрьме
Низкое качество медицинского обслуживания является самой большой проблемой в жизни заключенного.
Обновлено в 13:06
Единоборства
Руис и Джошуа подписали контракт на бой-реванш
Энди Руис и Энтони Джошуа подписали контракт на бой-реванш, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
Обновлено в 13:02
Политика
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Прокуратура проверит заставлявшего ребенка мыть пол водителя автобуса
По предварительным данным, 10 августа ребенок ехал в салоне рейсового автобуса № 19 (маршрут обслуживает компания «Ю-Ви-Эй-Транс») и почувствовал себя плохо, в результате чего его стошнило.
Обновлено в 13:43
Происшествия
МИД РФ выразил соболезнования в связи с взрывом бензовоза в Танзании
Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение о взрыве бензовоза в Танзании, в результате которого погибли десятки местных жителей.
Обновлено в 12:45
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Космос
В снегах Антарктиды обнаружена космическая пыль
Антарктический снег не содержит все «земной» пыли вовсе, поэтому в нем так несложно искать частицы космической и межзвездной пыли.
Обновлено 10 августа в 03:27
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Общество
Роскомнадзор потребовал от «Батеньки» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства»
Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства», опубликованный в апреле 2016 года.
Обновлено в 11:50
Наука
В Эгейском море обнаружены пять затонувших до нашей эры кораблей
Как отметили в министерстве, якорь сделан в VI веке до нашей эры и был частью огромного для того времени корабля, обломки судна найти не удалось.
Обновлено в 08:27
Политика
Белый дом ужесточит правила получения виз в США
Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новое правило, которое ужесточит правила выдачи виз.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Политика
СМИ сомневаются в способности Байдена победить Трампа на выборах
Джо Байден, один из главных претендентов на номинацию в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии, теряет позиции и проигрывает Дональду Трампу, а ведь избирательная кампания - 2020 еще даже не началась, пишут американские СМИ.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Футбол
Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей
Обновлено в 08:35
Политика
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Политика
Туркменистан купит всю линейку автомобилей Aurus
Обновлено в 12:41