Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев заинтересовал несколько европейских клубов. Как сообщает источник, скауты европейских команд около года следят за хавбеком, но в последний месяц интерес особо обострился.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Здоровье Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.

Политика Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.

Кино Джорджу Мартину достался «якутский Оскар» В руках герой держит меч, клинок которого выполнен из обсидиана, а на подставке красуется гравировка "Джорджу Мартину из Якутии с любовью".InterMedia напоминает: "якутский Оскар" впервые был вручён в 2016 году Леонардо ДиКаприо.

Здоровье Названа самая сложная часть жизни в российской тюрьме Низкое качество медицинского обслуживания является самой большой проблемой в жизни заключенного.

Единоборства Руис и Джошуа подписали контракт на бой-реванш Энди Руис и Энтони Джошуа подписали контракт на бой-реванш, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Общество Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.

Политика Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.

Происшествия Взрыв газа случился в жилом доме в Москве В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествия Прокуратура проверит заставлявшего ребенка мыть пол водителя автобуса По предварительным данным, 10 августа ребенок ехал в салоне рейсового автобуса № 19 (маршрут обслуживает компания «Ю-Ви-Эй-Транс») и почувствовал себя плохо, в результате чего его стошнило.

Происшествия МИД РФ выразил соболезнования в связи с взрывом бензовоза в Танзании Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение о взрыве бензовоза в Танзании, в результате которого погибли десятки местных жителей.

Общество Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.

Космос В снегах Антарктиды обнаружена космическая пыль Антарктический снег не содержит все «земной» пыли вовсе, поэтому в нем так несложно искать частицы космической и межзвездной пыли.

Политика В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.

Общество Роскомнадзор потребовал от «Батеньки» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства» Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства», опубликованный в апреле 2016 года.

Наука В Эгейском море обнаружены пять затонувших до нашей эры кораблей Как отметили в министерстве, якорь сделан в VI веке до нашей эры и был частью огромного для того времени корабля, обломки судна найти не удалось.

Политика Белый дом ужесточит правила получения виз в США Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новое правило, которое ужесточит правила выдачи виз.

Армия и оружие Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Политика СМИ сомневаются в способности Байдена победить Трампа на выборах Джо Байден, один из главных претендентов на номинацию в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии, теряет позиции и проигрывает Дональду Трампу, а ведь избирательная кампания - 2020 еще даже не началась, пишут американские СМИ.

Происшествия Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман 40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.